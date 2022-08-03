Резидент «Сколково» разработал помогающее выявлению рака молочной железы тестирование

Резидент попавшего под санкции США фонда «Сколково» разработал тестирование, которое помогает выявлять рак молочной железы. Коммерческий запуск онкотеста планируют провести через клиники в Москве и Петербурге.
Разработку представила компания-резидент «Сколково» «Джейвис Диагностикс», рассказали RB в пресс-службе «Сколково». Исследование, по результатам которого компания разработала тест, провели на грант «Сколково» в размере 30 млн рублей.
Тестирование может упростить процедуру скрининга рака молочной железы на ранних стадиях за счет анализа крови. По данным ученых, применение дополнительного маркера позволяет избежать ложноположительных результатов и повысить чувствительность теста до 75% на нулевой и первой стадиях рака.
Онкотест планируют запустить на коммерческой основе через медицинские центры и клиники в Москве и Петербурге. В будущем можно будет сделать анализ на уровень онкомаркера самостоятельно через федеральные сети, в том числе в рамках добровольного медицинского страхования.
Фото на обложке: Nemes Laszlo /
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