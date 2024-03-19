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48% россиян готовы выполнить тестовое задание при трудоустройстве

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Почти 50% россиян готовы выполнить тестовое задание при трудоустройстве. Важность этого этапа понимают работники сферы IT, интернета и телекома, банков и инвестиций, PR, рекламы и маркетинга, онлайн-торговли. Об этом говорится в исследовании «Авито Работа». Опрос проводился среди 10 тыс. россиян, с результатами которого ознакомился RB.RU.

48% россиян готовы выполнить тестовое задание при трудоустройстве

23% респондентов готовы выполнить тестовое задание, если оно не будет слишком объемным. Еще 8% россиян сделают его лишь в том случае, если работа для них очень важна. И 6% граждан соверешенно не готовы тратить время на ТЗ.

53% готовы уделить выполнению тестового задания 1–2 часа. 18% — 2–3 часа, 7% респондентов могут потратить 3–4 часа, 3% — 4–5 часов. Больше 5 часов на тестовое задание готовы выделить 7% респондентов.

Фото на обложке: Unsplash

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