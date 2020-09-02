Российский разработчик виртуальных примерочных привлек 110 млн рублей от ФРИИ и Rusnano Sistema

Российский стартап Texel привлек 110 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив («ФРИИ») и фонда венчурных инвестиций Rusnano Sistema, созданного АФК «Система» и РОСНАНО. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ФРИИ.

Texel разрабатывает виртуальные примерочные. Стартап использует технологию компьютерного зрения в сфере fashion retail. Она позволяет покупателю примерять вещи в онлайн-режиме, а продавцу — снизить количество возвратов одежды.

Это третий раунд финансирования для Texel: ранее компания получила инвестиции от ФРИИ и ритейлера Marks & Spenсer. Полученные в ходе нового раунда средства Texel планирует направить на расширение присутствия на международных рынках.

Компания Texel основана в 2014 году, за шесть лет она представила несколько решений для 3D-сканирования человека. Разработки стартапа используют ритейлеры, производители одежды и потребители спецодежды: Marks & Spencer, ТЦ «Белая Дача», холдинг «Восток сервис», «Газпром нефть».

Texel аккумулировала базу данных цветных 3D-сканов, которая состоит из 105 тысяч моделей. Каждый месяц база пополняется на две тысячи новых моделей.

На основе базы компания создала две ключевые технологии:

параметрическую модель тела человека, вычисляющую обхваты фигуры человека по снимкам со смартфонов;

генеративную нейронную сеть, которая позволяет примерять одежду в онлайн-режиме. Для примерки требуется одно фото клиента.

Эти технологии, а также накопленные качественные параметрические данные легли в основу сервиса для подбора одежды shapometry.com. В настоящее время сервис проходит закрытое бета-тестирование.

Алгоритм на основе машинного обучения сравнивает антропометрические данные человека с размерными сетками и типовыми фигурами брендов. Затем он рекомендует наиболее подходящие вещи различных производителей.

Алгоритм учитывает фасон и размер покупателя, а также отзывы других пользователей. Разработки Texel позволяют использовать смартфон вместо 3D-сканера.

Согласно исследованию Markets&Markets, рынок виртуальных примерочных к 2024 достигнет $7,6 млрд со среднегодовым темпом роста в 20%.

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