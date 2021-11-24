Российский разработчик 3D-сканеров человеческого тела Texel начнет поставки своей продукции в ОАЭ. Контракт долгосрочный — в течение двух лет в Эмираты может отправиться ряд устройств Texel на сумму не менее $1 млн. На первом этапе сумма сделки составила $40 тысяч.
Контракт между российским разработчиком Texel и управляющей компанией свободной экономической зоны Dubai Internet City заключен по итогам выставки Gitex-2021, сообщил представитель компании. Сумма первого этапа сделки составила $40 тысяч. В течение 2022-2023 годов в ОАЭ могут отправиться ряд устройств Texel на общую сумму не менее $1 млн.
В рамках контракта Texel поставит в ОАЭ сканеры Texel Portal MX. Это вращающаяся рама высотой в человеческий рост. Она оснащена датчиками-сенсорами и программным обеспечением, разработанным российскими специалистами. Рама оборачивается вокруг человека за 30 секунд, система около минуты обрабатывает данные и создает трехмерный аватар человека.
Сканер способен делать обмеры, которые можно сравнивать с размерной сеткой магазина одежды для подбора оптимальной модели.
«Данная технология уникальна и может быть востребована в большом количестве индустрий таких как индустрия моды, развлечений, инжиниринг, дизайн и многие другие», – отметил сооснователь компании Texel Сергей Климентьев.
По данным разработчиков, в проекте Texel уже накоплена база данных из более 60 тысяч трехмерных моделей жителей разных стран. Анализ этих данных с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в дальнейшем позволит получать трехмерную модель человека из самостоятельно сделанных фотографий.
Резидент «Сколково» Texel основана в 2014 году. На данный момент общий объем привлеченных компанией средств, по данным Crunchbase, составляет $2,5 млн. Одним из инвесторов является Фонд развития интернет-инициатив.
RB.ru рассказывали, что в сентябре Texel запустила запустила бот в Telegram, с помощью которого можно примерить любой образ на свое или чужое фото.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Texel
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Где учиться в ОАЭ: 7 самых перспективных вузов
- 2 Виталик Бутерин: Я верю в будущее блокчейна в России
- 3 «Меня завораживает процесс печати». Десятиклассник — о своём увлечении 3D-моделированием
- 4 Реклама недвижимости: как снизить стоимость лида с помощью 3D-туров
- 5 Виртуальные органы для спасения реальных жизней. Эксперт — о перспективах цифровых двойников
ВОЗМОЖНОСТИ
25 ноября 2021
28 ноября 2021