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Российский разработчик 3D-сканеров человеческого тела Texel начнет поставки своей продукции в ОАЭ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский разработчик 3D-сканеров человеческого тела Texel начнет поставки своей продукции в ОАЭ. Контракт долгосрочный — в течение двух лет в Эмираты может отправиться ряд устройств Texel на сумму не менее $1 млн. На первом этапе сумма сделки составила $40 тысяч.

Российский разработчик 3D-сканеров человеческого тела Texel начнет поставки своей продукции в ОАЭ

Контракт между российским разработчиком Texel и управляющей компанией свободной экономической зоны Dubai Internet City заключен по итогам выставки Gitex-2021, сообщил представитель компании. Сумма первого этапа сделки составила $40 тысяч. В течение 2022-2023 годов в ОАЭ могут отправиться ряд устройств Texel на общую сумму не менее $1 млн.

В рамках контракта Texel поставит в ОАЭ сканеры Texel Portal MX. Это вращающаяся рама высотой в человеческий рост. Она оснащена датчиками-сенсорами и программным обеспечением, разработанным российскими специалистами. Рама оборачивается вокруг человека за 30 секунд, система около минуты обрабатывает данные и создает трехмерный аватар человека.

Сканер способен делать обмеры, которые можно сравнивать с размерной сеткой магазина одежды для подбора оптимальной модели.

«Данная технология уникальна и может быть востребована в большом количестве индустрий таких как индустрия моды, развлечений, инжиниринг, дизайн и многие другие», – отметил сооснователь компании Texel Сергей Климентьев. 

По данным разработчиков, в проекте Texel уже накоплена база данных из более 60 тысяч трехмерных моделей жителей разных стран. Анализ этих данных с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в дальнейшем позволит получать трехмерную модель человека из самостоятельно сделанных фотографий.

Резидент «Сколково» Texel основана в 2014 году. На данный момент общий объем привлеченных компанией средств, по данным Crunchbase, составляет $2,5 млн. Одним из инвесторов является Фонд развития интернет-инициатив.

RB.ru рассказывали, что в сентябре Texel запустила запустила бот в Telegram, с помощью которого можно примерить любой образ на свое или чужое фото.

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Фото: Texel

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