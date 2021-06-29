Ученые создали генератор текста для музыки в режиме реального времени

Исследователи университета Ватерлоо создали генератор текста для музыки в режиме реального времени. ИИ-система анализирует аудио, преобразует его в спектрограмму и «придумывает» слова, «эмоционально передающие настроение» композиции.
Благодаря новой технологии lyricjam.ai исполнители смогут получить вдохновение, отметила соавтор разработки, доцент факультета инженерии университета Ватерлоо в канадском штате Онтарио Ольга Вечтомова.
Система преобразует аудио в спектрограмму – визуальное представление спектра частот в звуке в каждый момент времени, обрабатывает ее и генерирует подходящие слова. В исследовании сказано, что Lyricjam «отражает настроение и эмоции, передаваемые музыкой».
Строки, созданные системой, появляются в режиме реального времени, их можно сохранить. Lyricjam бесплатный.
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Фото: lyricjam
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