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TexTerra проведет вебинар по продвижению бизнеса во «ВКонтакте»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

27 апреля пройдет бесплатный вебинар, организованный интернет-агентством TexTerra. На нем представитель «ВКонтакте» расскажет, как бизнесу работать с соцсетью прямо сейчас: строить комьюнити, растить лояльность и получать лиды.

TexTerra проведет вебинар по продвижению бизнеса во «ВКонтакте»
Как IT-бизнесу существовать в новой реальности? Узнай о настоящем и будущем IT-индустрии и OS-решений на Russia Open Source IT Summit 29-30 апреля. Подробнее по ссылке

Слушатели узнают:

  • какая аудитория у «ВКонтакте»: статистика и паттерны поведения, которые бизнес может использовать;
  • как должна выглядеть страница бизнеса во «ВКонтакте»;
  • какие возможности есть у чат-ботов «ВКонтакте» и приложений сообществ;
  • зачем бизнесу сайт во «ВКонтакте» и как с ним работать;
  • как устроен магазин «ВКонтакте»;
  • какие рекламные возможности есть во «ВКонтакте»;
  • как работать с контентом и комьюнити.

Спикеры:

  • Александра Черкас, евангелист «ВКонтакте» для бизнеса;
  • Татьяна Соколова, интернет-маркетолог TexTerra.

Участникам вебинара TexTerra подарит бесплатную подборку из 15 самых популярных материалов по работе с «ВКонтакте», экспресс чек-лист по продвижению бренда от «ВКонтакте» для бизнеса и запись вебинара.

Регистрация — на сайте

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock

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