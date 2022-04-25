TexTerra проведет вебинар по продвижению бизнеса во «ВКонтакте»

27 апреля пройдет бесплатный вебинар, организованный интернет-агентством TexTerra. На нем представитель «ВКонтакте» расскажет, как бизнесу работать с соцсетью прямо сейчас: строить комьюнити, растить лояльность и получать лиды.

Слушатели узнают:

какая аудитория у «ВКонтакте»: статистика и паттерны поведения, которые бизнес может использовать;

как должна выглядеть страница бизнеса во «ВКонтакте»;

какие возможности есть у чат-ботов «ВКонтакте» и приложений сообществ;

зачем бизнесу сайт во «ВКонтакте» и как с ним работать;

как устроен магазин «ВКонтакте»;

какие рекламные возможности есть во «ВКонтакте»;

как работать с контентом и комьюнити.

Спикеры:

Александра Черкас, евангелист «ВКонтакте» для бизнеса;

Татьяна Соколова, интернет-маркетолог TexTerra.

Участникам вебинара TexTerra подарит бесплатную подборку из 15 самых популярных материалов по работе с «ВКонтакте», экспресс чек-лист по продвижению бренда от «ВКонтакте» для бизнеса и запись вебинара.

Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock