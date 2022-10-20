TGF инвестировал $1,15 млн в сервис по контролю бизнес-процессов для разработчиков игр

Фонд российских бизнесменов The Games Fund (TGF) инвестировал в аналитическую платформу для разработчиков мобильных приложений Mad Curve $1,15 млн, сообщили в пресс-службе фонда.
Разработчик Mad Curve специализируется на Software as a Service платформах бизнес-прогнозной аналитики. Команда была сформирована в 2022 году из специалистов игровой и банковской индустрии.
Новый сервис предлагает разработчикам набор удобных бизнес-аналитических и маркетинговых инструментов, которые позволяют контролировать все бизнес-процессы без дополнительных SDK (software development kit).
Mad Curve собирает данные из любых источников, унифицирует их, после чего строит прогнозы по доходам (in-apps, subscriptions, advertising), рассчитывает все ключевые метрики и выводит в удобные отчеты.
Потенциальные инвесторы и кредитные организации смогут получать данные в удобном формате и оценивать риски получения финансирования.
Таким образом, Mad Curve позволяет решить проблему анализа неоднородных данных, с которой сталкиваются многие разработчики.
«Сложности с пониманием общего состояния бизнеса и необходимость сводить единые отчеты вручную доставляют множество неудобств и ведут к потере времени и ошибкам в анализе, что мешает принятию верных решений. Мы уверены, что он [Mad Curve] станет востребованным инструментом для разработчиков, и рады поддержать команду на самом старте их пути», — сказала сооснователь и управляющий партнер TGF Мария Кочмола.
Сейчас сервис работает в тестовом режиме, им уже воспользовались первые клиенты. Команда предлагает принять участие в бета-тестировании, для этого нужно оставить заявку на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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