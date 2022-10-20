TGF инвестировал $1,15 млн в сервис по контролю бизнес-процессов для разработчиков игр

Фонд российских бизнесменов The Games Fund (TGF) инвестировал в аналитическую платформу для разработчиков мобильных приложений Mad Curve $1,15 млн, сообщили в пресс-службе фонда.

Разработчик Mad Curve специализируется на Software as a Service платформах бизнес-прогнозной аналитики. Команда была сформирована в 2022 году из специалистов игровой и банковской индустрии.

Новый сервис предлагает разработчикам набор удобных бизнес-аналитических и маркетинговых инструментов, которые позволяют контролировать все бизнес-процессы без дополнительных SDK (software development kit).

Mad Curve собирает данные из любых источников, унифицирует их, после чего строит прогнозы по доходам (in-apps, subscriptions, advertising), рассчитывает все ключевые метрики и выводит в удобные отчеты.

Потенциальные инвесторы и кредитные организации смогут получать данные в удобном формате и оценивать риски получения финансирования.

Таким образом, Mad Curve позволяет решить проблему анализа неоднородных данных, с которой сталкиваются многие разработчики.

«Сложности с пониманием общего состояния бизнеса и необходимость сводить единые отчеты вручную доставляют множество неудобств и ведут к потере времени и ошибкам в анализе, что мешает принятию верных решений. Мы уверены, что он [Mad Curve] станет востребованным инструментом для разработчиков, и рады поддержать команду на самом старте их пути», — сказала сооснователь и управляющий партнер TGF Мария Кочмола.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме, им уже воспользовались первые клиенты. Команда предлагает принять участие в бета-тестировании, для этого нужно оставить заявку на сайте.

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