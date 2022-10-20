Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

TGF инвестировал $1,15 млн в сервис по контролю бизнес-процессов для разработчиков игр

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Фонд российских бизнесменов The Games Fund (TGF) инвестировал в аналитическую платформу для разработчиков мобильных приложений Mad Curve $1,15 млн, сообщили в пресс-службе фонда.

TGF инвестировал $1,15 млн в сервис по контролю бизнес-процессов для разработчиков игр

Разработчик Mad Curve специализируется на Software as a Service платформах бизнес-прогнозной аналитики. Команда была сформирована в 2022 году из специалистов игровой и банковской индустрии.

Новый сервис предлагает разработчикам набор удобных бизнес-аналитических и маркетинговых инструментов, которые позволяют контролировать все бизнес-процессы без дополнительных SDK (software development kit).

Mad Curve собирает данные из любых источников, унифицирует их, после чего строит прогнозы по доходам (in-apps, subscriptions, advertising), рассчитывает все ключевые метрики и выводит в удобные отчеты.

Потенциальные инвесторы и кредитные организации смогут получать данные в удобном формате и оценивать риски получения финансирования.

Таким образом, Mad Curve позволяет решить проблему анализа неоднородных данных, с которой сталкиваются многие разработчики.

«Сложности с пониманием общего состояния бизнеса и необходимость сводить единые отчеты вручную доставляют множество неудобств и ведут к потере времени и ошибкам в анализе, что мешает принятию верных решений. Мы уверены, что он [Mad Curve] станет востребованным инструментом для разработчиков, и рады поддержать команду на самом старте их пути», — сказала сооснователь и управляющий партнер TGF Мария Кочмола.

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Сейчас сервис работает в тестовом режиме, им уже воспользовались первые клиенты. Команда предлагает принять участие в бета-тестировании, для этого нужно оставить заявку на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Снижать ожидания по зарплатам, плюшкам и красивым офисам». Каким будет отечественный геймдев в ближайшие годы
  2. 2 Бывший гендиректор SberGames стал директором по продукту в VK Play
  3. 3 Игровая индустрия процветает — и это привлекает киберпреступников
  4. 4 «Я верю в Play2Earn»: что может дать новая модель криптомиру
  5. 5 Игры play-to-earn: новая индустрия или афера века
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 октября 2022

Protek Pitch Day

23 октября 2022

MUIV.LAB

23 октября 2022

Соревнования по информационной безопасности "Student CTF"

24 октября 2022

«Школа чемпионов»

24 октября 2022

«Внедрение ИИ»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение

Лонгриды

«Снижать ожидания по зарплатам, плюшкам и красивым офисам». Каким будет отечественный геймдев в ближайшие годы

Колонки

Слить кучу денег на то, что не полетит: 5 выводов из провалов стартапов

Колонки

Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?

Колонки

9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний