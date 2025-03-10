Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда внесла стейблкоины USDC и USDT в список разрешенных криптовалют, следует из сообщения на сайте регулятора. Соответствующие изменения вступят в силу 16 марта.

В Таиланде внесли стейблкоины USDC и USDT в список разрешенных криптовалют

https://rb.ru/news/thailand-cryptocurrencies-stablecoins/

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