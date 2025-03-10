В Таиланде внесли стейблкоины USDC и USDT в список разрешенных криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда внесла стейблкоины USDC и USDT в список разрешенных криптовалют, следует из сообщения на сайте регулятора. Соответствующие изменения вступят в силу 16 марта.
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USDC и USDT можно будет использовать для инвестиций в цифровые токены через первичное размещение монет (ICO) и в качестве базовых торговых пар на криптобиржах, сообщили в комиссии. Там отметили, что решили внести эти токены в список разрешенных криптовалют по итогам опроса общественного мнения — большинство респондентов поддержали инициативу.
Решение таиландского регулятора прокомментировали в Tether, крупнейшем эмитенте USDT. Там сообщили, что Таиланд стал одной из самых дружественных юрисдикций для цифровых активов. «Мы высоко ценим рынок Таиланда и постоянно ищем способы улучшения наших услуг и предложений. Наш приоритет — предоставить пользователям в Таиланде безопасный, прозрачный и надежный опыт [использования] стейблкоинов», — сказал гендиректор Tether Паоло Ардоино.
- В Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда напомнили, что ранее она одобрила биткоин, Ethereum, Ripple (XRP) и Stellar (XLM), а также другие криптовалюты, используемые для тестирования расчетов в Банке Таиланда.
- В январе вице-премьер и министр финансов Таиланда Пичаи Чунхаваджира заявил о том, что в 2025 году королевство позволит туристам на курорте Пхукет использовать криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Политик объяснил необходимость инициативы ростом популярности криптовалют среди иностранных туристов.
Фото на обложке: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
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