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Таиланд вводит налог на доход из-за рубежа для всех, кто пребывает в стране больше 180 дней

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Власти Таиланда объявили о введении нового налога, который затронет как жителей страны, так и тех, кто пребывает на ее территории на основании вида на жительство или долгосрочной визы. Суть закона заключается в налогообложение любого иностранного дохода, включая заработок от продажи криптовалюты.

Таиланд вводит налог на доход из-за рубежа для всех, кто пребывает в стране больше 180 дней

Издание Bangkok Post сообщает, что налоговое управление Таиланда планирует начать облагать НДФЛ все зарубежные доходы резидентов страны начиная с 1 января 2024 года. Согласно опубликованному документу, под действие закона будут попадать в том числе и доходы, полученные от торговли криптовалютами.

Суть нового закона заключается в том, что вы должны заплатить налог на доход, полученный из-за границы, независимо от того, как вы его получили, и независимо от года, в котором эти деньги были заработаны
Представитель министерства финансов Таиланда

Ранее действовавшее правило позволяло резидентам, имеющим доход из-за рубежа, облагаться налогом только в том случае, если деньги перечисляются в Таиланд в том же году, в котором они были получены. Ужесточение закона призвано закрыть эту лазейку.

Фото на обложке: Wanaporn Yangsiri / Unsplash

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