Власти Таиланда объявили о введении нового налога, который затронет как жителей страны, так и тех, кто пребывает на ее территории на основании вида на жительство или долгосрочной визы. Суть закона заключается в налогообложение любого иностранного дохода, включая заработок от продажи криптовалюты.

Таиланд вводит налог на доход из-за рубежа для всех, кто пребывает в стране больше 180 дней