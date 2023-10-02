Таиланд допустил продление безвизового режима для россиян до 90 дней. На данный момент граждане России могут находиться в королевстве без визы в течение 30 дней. В текущем году Таиланд принял почти 1 млн российских туристов, а по итогам 2022 года турпоток россиян в Таиланд вырос в 14 раз.
Власти Таиланда рассматривают возможность кратного продления срока безвизового режима для граждан России. Об этом ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.
По словам Томихина, в МИД Таиланда подтвердили рассмотрение этой идеи, и по данному вопросу «должно быть решение».
«Я думаю, для наших туристов это, наверное, хорошо, поскольку 90 дней лучше, чем 30», – отметил Томихин.
С начала 2023 года Таиланд посетили 977 тыс. туристов из России. По итогам 2022 года турпоток россиян в Таиланд вырос в 14 раз к показателю 2021 года.
По прогнозам властей Таиланда, королевство в 2023 году примет 28 млн иностранных туристов.
Туризм в Таиланде является одним из основных источников дохода государства – доля туристической отрасли в ВВП Таиланда по последним данным составляет 20%.
Фото на обложке: Joshua Resnick /
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