Таиланд допустил продление безвизового режима для россиян до 90 дней

Таиланд допустил продление безвизового режима для россиян до 90 дней. На данный момент граждане России могут находиться в королевстве без визы в течение 30 дней. В текущем году Таиланд принял почти 1 млн российских туристов, а по итогам 2022 года турпоток россиян в Таиланд вырос в 14 раз.

Власти Таиланда рассматривают возможность кратного продления срока безвизового режима для граждан России. Об этом ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

По словам Томихина, в МИД Таиланда подтвердили рассмотрение этой идеи, и по данному вопросу «должно быть решение».

«Я думаю, для наших туристов это, наверное, хорошо, поскольку 90 дней лучше, чем 30», – отметил Томихин.

С начала 2023 года Таиланд посетили 977 тыс. туристов из России. По итогам 2022 года турпоток россиян в Таиланд вырос в 14 раз к показателю 2021 года.

По прогнозам властей Таиланда, королевство в 2023 году примет 28 млн иностранных туристов.

Туризм в Таиланде является одним из основных источников дохода государства – доля туристической отрасли в ВВП Таиланда по последним данным составляет 20%.

Фото на обложке: Joshua Resnick / Shutterstock