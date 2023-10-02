Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Таиланд допустил продление безвизового режима для россиян до 90 дней

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Таиланд допустил продление безвизового режима для россиян до 90 дней. На данный момент граждане России могут находиться в королевстве без визы в течение 30 дней. В текущем году Таиланд принял почти 1 млн российских туристов, а по итогам 2022 года турпоток россиян в Таиланд вырос в 14 раз.

Таиланд допустил продление безвизового режима для россиян до 90 дней

Власти Таиланда рассматривают возможность кратного продления срока безвизового режима для граждан России. Об этом ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

По словам Томихина, в МИД Таиланда подтвердили рассмотрение этой идеи, и по данному вопросу «должно быть решение».

«Я думаю, для наших туристов это, наверное, хорошо, поскольку 90 дней лучше, чем 30», – отметил Томихин.

С начала 2023 года Таиланд посетили 977 тыс. туристов из России. По итогам 2022 года турпоток россиян в Таиланд вырос в 14 раз к показателю 2021 года.

По прогнозам властей Таиланда, королевство в 2023 году примет 28 млн иностранных туристов.

Туризм в Таиланде является одним из основных источников дохода государства – доля туристической отрасли в ВВП Таиланда по последним данным составляет 20%.

Фото на обложке: Joshua Resnick / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Налогообложение в Таиланде в 2023 году
  2. 2 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости
  3. 3 Илон Маск показал видео испытаний мини-субмарины для спасения детей в Таиланде
  4. 4 Я запустил российский бизнес, находясь в Таиланде, и возвращаться пока не планирую
  5. 5 Константин Калинов: «Мой следующий бизнес будет точно не про тревел»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

04 октября 2023

Лига Приключений

05 октября 2023

True Tech Champ

08 октября 2023

Зеленая Москва

Все ВОЗМОЖНОСТИ