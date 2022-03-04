Часть отелей в Таиланде перестали принимать карты российских банков

Часть отелей Таиланда перестали принимать для оплаты услуг карты российских банков. В том числе тех, которые не попали под санкции. Банки Таиланда попросили отельеров не работать с картами российских банков.
«Если ваш депозит оставлен картой, пожалуйста, замените его на депозит наличными в батах. Если ваш депозит оставлен наличными и он уже превышен, мы рекомендуем вам погасить задолженность или пополнить депозит», – говорится в письме одного из отелей Таиланда, содержание которого цитирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В письме также говорилось, что карты Mastercard и American Express, выданные российскими банками, больше не принимаются в королевстве, а в ближайшее время будет введен запрет на оплату услуг картами Visa. Указ об этом отельеры получили от банков Таиланда.
С проблемами столкнулись и владельцы тех карт, которые выпустили российские банки, не попавшие под санкции, уточняет АТОР.
В то же время туристы из России без проблем рассчитываются картами в ресторанах и магазинах королевства. Эксперты полагают, что банки Таиланда излишне перестраховываются в свете ситуации с введением санкций против российской банковской системы, отмечает АТОР.
Фото на обложке: loveyousomuch /
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