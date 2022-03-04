Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Часть отелей в Таиланде перестали принимать карты российских банков

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Часть отелей Таиланда перестали принимать для оплаты услуг карты российских банков. В том числе тех, которые не попали под санкции. Банки Таиланда попросили отельеров не работать с картами российских банков.

Часть отелей в Таиланде перестали принимать карты российских банков

«Если ваш депозит оставлен картой, пожалуйста, замените его на депозит наличными в батах. Если ваш депозит оставлен наличными и он уже превышен, мы рекомендуем вам погасить задолженность или пополнить депозит», – говорится в письме одного из отелей Таиланда, содержание которого цитирует Ассоциация туроператоров России (АТОР). 

В письме также говорилось, что карты Mastercard и American Express, выданные российскими банками, больше не принимаются в королевстве, а в ближайшее время будет введен запрет на оплату услуг картами Visa. Указ об этом отельеры получили от банков Таиланда.

С проблемами столкнулись и владельцы тех карт, которые выпустили российские банки, не попавшие под санкции, уточняет АТОР.

В то же время туристы из России без проблем рассчитываются картами в ресторанах и магазинах королевства. Эксперты полагают, что банки Таиланда излишне перестраховываются в свете ситуации с введением санкций против российской банковской системы, отмечает АТОР.

Фото на обложке: loveyousomuch / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Константин Калинов: «Мой следующий бизнес будет точно не про тревел»
  2. 2 «Мы запустились в Таиланде, но были там чужаками. Пришлось начинать с нуля в России»
  3. 3 Как Booking.com поможет российской медицине
  4. 4 Игра: представьте себя в роли бухгалтера, руководителя бизнеса или сотрудника
  5. 5 Россия заняла второе место в рейтинге стран по доле женщин в бизнесе – между Ганой и Угандой

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2022

Бизнес-инкубатор технопарка «Якутия»

05 марта 2022

MUIV.LAB

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

Все ВОЗМОЖНОСТИ