Таиланд начал «по-футбольному» штрафовать туристов за правонарушения. Путешественникам выдают желтые и красные карточки – при получении последней туриста немедленно депортируют из страны.

Власти Таиланда поделились первыми результатами работы системы контроля за правонарушениями туристов. Об этом пишет The Phuket Express со ссылкой на данные иммиграционной службы Таиланда.

Система начала работать в формате эксперимента 1 марта. В ее рамках иностранный турист получает за первое правонарушение желтую карточку. Человека не депортируют, но в следующий раз власти откажут ему во въезде в Таиланд.

В случае получения второй желтой карточки, туриста немедленно депортируют из страны. За две недели работы системы красную карточку выдали путешественникам из Швеции и Франции, уточнили в иммиграционной службе.

Пока система работает только на Пхукете. Если она покажет свою эффективность, то ее распространят на все популярные у туристов курорты – Паттайю, Чиангмай и Самуи.

Наиболее распространенными правонарушениями среди туристов в Таиланде является вождение в нетрезвом виде, просроченная виза, незаконный въезд в страну, а большинство туристов, которые находятся под уголовными делами – граждане России, Франции, Великобритании, Мьянмы.

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