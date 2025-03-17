Таиланд запланировал сократить 60-дневный безвизовый въезд для туристов

Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней, сообщает местная газета Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны. Мера направлена на борьбу с незаконным бизнесом, который активно развивается благодаря безвизовому въезду, пишет издание.

По словам главы ведомства Соравонга Тхиентхонга, все заинтересованные стороны поддержали сокращение срока пребывания в королевстве с 60 до 30 дней для граждан стран, которым разрешен безвизовый въезд. Министр при этом отметил, что перед официальным объявлением об изменении правил будут обсуждаться дополнительные детали.

По данным Bangkok Post, с июля 2024 года приезжать в Таиланд без визы на срок до 60 дней могут граждане 93 стран, в то время как ранее такая возможность была лишь у граждан 57 государств.

В июле 2024 года власти Таиланда сделали 60-дневный безвизовый режим для россиян постоянным. С ноября 2023-го по апрель 2024-го этот срок составлял 90 дней.

Сократить безвизовый режим с 60 до 30 дней в феврале 2025 года попросили таиландские отельеры. Они отмечали, что длительное пребывание туристов в королевстве часто не выгодно для владельцев отелей.

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