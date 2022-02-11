Ресейл-платформа The Cultt привлекла $300 тыс. от фонда Zerno Ventures

Российская ресейл-платформа сумок и аксессуаров The Cultt привлекла первые инвестиции в размере $300 тыс. от российского импакт-венчурного фонда с отдельным фокусом на поддержку женщин фаундеров Zerno Ventures. Об этом RB.ru рассказала соосновательница и креативный директор компании Татьяна Ермакова.
Привлеченные средства пойдут на расширение ассортимента, запуск новых направлений, рост технологичности, IT-разработку и маркетинг.
Проект специализируется в первую очередь на сумках: 94% продаж занимает эта категория, 6–7% — платки, украшения. С помощью сервиса можно покупать, продавать и обменивать аксессуары премиум и миддл-ап сегмента.
Ежемесячно проект обрабатывает примерно 600–700 заявок от потенциальных продавцов. Стилисты команды отбирают исключительно актуальные модели и бренды. Весь процесс продажи курирует команда проекта, продавцу нужно лишь согласовать условия и передать вещи через курьера.
Платформа хранит товары у себя, покупатель может воспользоваться примеркой, рассрочкой и возратом. Это, по словам представительницы компании, отличает сервис от других ресейл-платформ.
The Cultt запустили в 2020 году Анна Автайкина, Дарья Зосименко, Мария Манаева и Татьяна Ермакова. С момента запуска компания развивалась на собственные оборотные средства. Средний оборот компании от квартала к кварталу составляет 50%. Согласно ЕГРЮЛ, в январе 2022 они зарегистрировали ООО «Культ» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, где каждой из соосновательниц принадлежит по 25%.
По данным отчета
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Фото на обложке: The Cultt
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