На орбиту вывели первый коммерческий полностью перепрограммируемый спутник связи

Ракета-носитель Ariane 5 вывела на геостационарную переходную орбиту европейский Eutelsat Quantum — первый коммерческий полностью перепрограммируемый спутник связи. Запуск был осуществлен с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

Функциональность Eutelsat Quantum позволяет спутнику приспосабливаться к задачам операторов с помощью программного управления, когда это будет необходимо. Возможность изменения конфигурации спутника, находящегося на орбите, является беспрецедентной, отмечают создатели, связывая ее с началом «новой эрой коммерческих спутниковых услуг».

Функция перепрограммирования на орбите будет особенно востребована среди пользователей в правительствах и на рынках мобильных услуг.

Спутник был создан компанией Airbus Defense and Space — подразделением Airbus Group, ответственным за оборонную и аэрокосмическую продукцию и услуги. Разработку технологий поддержали Европейское космическое агентство, а также Космическое агентство Великобритании в рамках государственно-частного партнерства.

Ожидается, что спутник будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Охват Eutelsat Quantum будет покрывать обширную территорию Ближнего Востока и Северной Африки, а также регионы за пределами.

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Фото: Matyas Rehak / Shutterstock

