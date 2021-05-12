Valve возобновляет проведение Dota 2 International после годового перерыва

Крупнейший киберспортивный чемпионат Dota 2 International возобновляется после годового перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сообщили в компании-разработчике Dota 2 Valve. Турнир пройдет в Стокгольме в августе, а призовой фонд составит рекордные $40 млн.

Групповой этап пройдет с 5 по 8 августа, основной – с 10 по 15 августа.

Организаторы еще не определились, будут ли зрители присутствовать на соревнованиях. «Хоть планирование турнира и проходит в постоянно меняющихся условиях из-за глобальной пандемии, мы в первую очередь хотим провести качественное мероприятие в максимальной безопасности», – сказали в Valve, добавив, что поделятся подробностями в июне.

Участники десятого чемпионата Dota 2 International разыграют рекордный призовой фонд – $40 млн. Для сравнения: фонд девятого турнира составил $34,2 млн, первого – всего $1,6 млн.

The International (Dota 2 International) – самый крупный ежегодный киберспортивный турнир.

Valve – американская компания-разработчик компьютерных игр, известная как создатель Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress, Left 4 Dead, Dota 2.

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