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Сеть коворкингов «Ключ» запустила услугу по организации новогодних корпоративов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Сеть гибких офисов «Ключ» предлагает компаниям устроить новогодний корпоратив в своих коворкингах. Резидентам помогут организовать праздник бесплатно.

Сеть коворкингов «Ключ» запустила услугу по организации новогодних корпоративов

У компаний, которые не являются резидентами «Ключа», есть возможность заказать организацию корпоратива у команды проекта. Среди предложений и услуг — кейтеринг, оформление офиса, диджей, адсорбенты и промокоды на пиццу для сотрудников, а также нарезка салатов с доставкой на дом.

Организаторы обещают соблюдать требования безопасности: не собирать больше 50 человек, обеспечить гостей средствами индивидуальной защиты и завершить вечер в 23:00.

Фото на обложке: Kamil Macniak / Shutterstock

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