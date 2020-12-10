Сеть коворкингов «Ключ» запустила услугу по организации новогодних корпоративов

Евгения Хрисанфова
Сеть гибких офисов «Ключ» предлагает компаниям устроить новогодний корпоратив в своих коворкингах. Резидентам помогут организовать праздник бесплатно.
Сеть коворкингов «Ключ» запустила услугу по организации новогодних корпоративовЕвгения Хрисанфова
У компаний, которые не являются резидентами «Ключа», есть возможность заказать организацию корпоратива у команды проекта. Среди предложений и услуг — кейтеринг, оформление офиса, диджей, адсорбенты и промокоды на пиццу для сотрудников, а также нарезка салатов с доставкой на дом.
Организаторы обещают соблюдать требования безопасности: не собирать больше 50 человек, обеспечить гостей средствами индивидуальной защиты и завершить вечер в 23:00.
Фото на обложке: Kamil Macniak / Shutterstock
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