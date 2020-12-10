Сеть коворкингов «Ключ» запустила услугу по организации новогодних корпоративов

У компаний, которые не являются резидентами «Ключа», есть возможность заказать организацию корпоратива у команды проекта. Среди предложений и услуг — кейтеринг, оформление офиса, диджей, адсорбенты и промокоды на пиццу для сотрудников, а также нарезка салатов с доставкой на дом.



Организаторы обещают соблюдать требования безопасности: не собирать больше 50 человек, обеспечить гостей средствами индивидуальной защиты и завершить вечер в 23:00.

Фото на обложке: Kamil Macniak / Shutterstock