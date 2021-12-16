В России появится кодекс для маркетплейсов по работе с поставщиками

Минпромторг создаст стандарты для маркетплейсов по работе с поставщиками. За основу стандартов были взяты предложения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Платформы обяжут обеспечивать независимость ценообразования от участия продавцов в рекламных акциях, нести материальную ответственность за потерю товара и уделять больше внимания проблеме контрафакта, сообщили «Известия».

Среди других предложений — уведомление поставщиков об изменении условий сотрудничества заранее и размещение информации о комиссиях в открытом доступе.

Также планируется решить вопрос утилизации продукции на складе маркетплейса, которая может проводиться за счет поставщика, и обеспечить оперативную обратную связь от маркетплейсов.

В Минпромторге отметили, что сейчас есть риск диктата цифровых платформ. Рынок маркетплейсов достаточно высококонкурентен: Wildberries, Ozon, Aliexpress Russia, «Яндекс.Маркет», «СберМаркет формируют не более 30% всего рынка таких площадок.

Большая часть крупных маркетплейсов поддержала предлагаемые правила работы с поставщиками.

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