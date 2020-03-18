Всемирный банк ищет инновационные решения в сфере сельского хозяйства

Всемирный банк и Университет Дрейпера открыли прием заявок на участие в AG Innovation Challenge. В рамках трех конкурсов организаторы выберут лучшие технологические решения, которые помогают упростить финансирование рисков в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности в Южной Африке. Заявки принимаются до 2 апреля.

Организаторы ищут следующие решения:



Альтернативные методы изучения погоды — например, измерения количества осадков. Систему, которая поможет предсказывать или мониторить вспышки болезней животных и растений. Базу данных с временными рядами, которая покажет актуальную информацию о сельскохозяйственных культурах в странах Сообщества развития Юга Африки.

Победители конкурсов получат возможность выступить перед экспертами из крупных компаний и представить свой проект, попасть в доклад Всемирного банка об инновациях в сельском хозяйстве и публикации СМИ, получить призы от партнеров и спонсоров. Также организаторы оплатят поездку в Вашингтон на церемонию награждения.



Узнать подробности и подать заявку на участие можно на странице AG Innovation Challenge.

Фото на обложке: ricke 76/Unsplash