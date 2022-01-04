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Основательницу Theranos признали виновной в обмане инвесторов — ей грозит до 80 лет тюрьмы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Присяжные признали основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов и мошенничестве. Холмс утверждала, что ее компания создала уникальную технологию для анализа крови на гормоны, вирусные инфекции и рак. Приборы для этого так и не появились, а Холмс теперь может отправиться в тюрьму на срок до 80 лет.

Основательницу Theranos признали виновной в обмане инвесторов — ей грозит до 80 лет тюрьмы

Суд присяжных в США признал вину Элизабет Холмс по 4 из 11 пунктам обвинения, в частности обмане инвесторов и сговоре с целью мошенничества, пишет Reuters. Еще по нескольким пунктам присяжные не пришли к единому мнению, по ним могут быть назначены новые слушания.

Издание уточняет, что по совокупности обвинений, по которым Холмс оказалась виновна, ей грозит наказание в виде 80 лет лишения свободы.

Элизабет Холмс основала Theranos в 2003 году. Компания утверждала, что создала новую технологию по тестированию на различные заболевания. Приборы Theranos должны были проводить мгновенный анализ крови на гормоны, вирусные инфекции и рак.

По данным Crunchbase, Theranos с момента основания привлекла $1,4 млрд инвестиций. В стартап в 2005 году вкладывался основатель кинокомпании 21st Century Fox Руперт Мёрдок.

В 2014 году Forbes оценивал состояние Элизабет Холмс в $4,5 млрд – она стала самым молодым женщиной-миллиардером, заработавшей состояние самостоятельно.

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Фото на обложке: Bloomberg

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