Приложение для борьбы со стрессом Therappy привлекло $200 тыс. от российских бизнес-ангелов

Приложение для улучшения ментального здоровья Therappy привлекло свои первые $200 тыс. инвестиций. Деньги пойдут на маркетинг и масштабирование на рынке США и Европы. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе компании.
В проект вложились основатель стартапа StockBattle вице-президент банка «Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов, топ-менеджер «Почты России» Владимир Урбанский, а также основатель компании «Первый БИТ» Антон Долгов, директор акселератора First Bit Lab Роман Калинкин.
Оценку и размер приобретенных долей инвесторов в компании не раскрыли.
Михаил Гаврилов объяснил свои вложения тем, что тренд на осознанное отношение к психологическому здоровью набирает обороты. В 2020 году рынок решений и сервисов в сфере ментального здоровья достиг $56 млрд, выросли и мобильные приложения по улучшению ментального здоровья.
Therappy основали в 2021 году выпускники акселератора Google Growth Lab CEO Кирилл Струк и CPO Максим Володин. Приложение помогает пользователям самостоятельно справиться с ментальными проблемами с помощью персонализированного аудиоконтента.
Пользователь может выбрать как пятиминутные сессии, так и целые курсы, которые базируются на методах когнитивно-поведенческой терапии. Аудиолекции и практические упражнения разрабатывает команда практикующих сертифицированных психотерапевтов под руководством доктора психологических наук.
Число пользователей, по собственным данным компании, уже превышает более 15 тыс. В планах команды — через пять лет ее клиентами станут миллионы пользователей. Приложение будет отслеживать повышенный уровень тревоги и стресса и предлагать упражнения, которые помогут восстановиться.
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Фото на обложке: fizkes /
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