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Стартапы могут подать заявку на участие в образовательном интенсиве
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Евгения Хрисанфова
С 20 по 31 июля пройдет бесплатный образовательный интенсив Виртуальной мастерской «Кузница идей» — Цех Think2Act. Он подойдет начинающим предпринимателям и тем, кому интересно открыть свой технологический бизнес. Заявки принимаются до 16 июля.
Стартапы могут подать заявку на участие в образовательном интенсивеЕвгения Хрисанфова
Интенсив пройдет в формате вебинаров. Участники будут развивать практические навыки, разбирать кейсы и осваивать следующие темы:
- Разница между малым бизнесом и технологическим стартапом;
- Техники генерации идей;
- Бережливое производство;
- Методы Lean Startup;
- Бизнес-модель;
- Формирование команды;
- Правила нетворкинга и многие другие.
Разбирать кейсы и бизнес-темы участники будут с российскими и зарубежными экспертами. Среди них:
- Евгений Буфф, основатель и президент Primary Care Innovation Consulting (PCIC), преподаватель Northeastern University в Бостоне.
- Алекс Косик, серийный предприниматель, бизнес-ангел, основатель и президент Quantum Cure, Inc.
- Евгений Красовский, консультант по развитию бизнеса в США, менеджер программ развития технологического предпринимательства в CRDF Global.
- Сергей Макаров, эксперт по коммерциализации наукоемких технологий, директор по технологическому скаутингу инновационного центра «Уралхим».
- Кэтрин Манник, сопредседатель совета директоров CRDF Global, председатель совета правления в Davis Center for Russian and Eurasian Studies Гарвардского университета.
- Николай Матегорин, серийный предприниматель, руководитель программы поддержки предпринимателей и наставничества в «Точке кипения» Донского государственного технического университета.
- Алексей Сухочев, эксперт в сфере коммерциализации технологий, руководитель Центра технологического предпринимательства и инноваций «ТехСтарт».
Прошедшие интенсив предприниматели получат сертификаты. Узнать подробности программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.
Фото на обложке: GaudiLab/Shutterstock
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