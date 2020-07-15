С 20 по 31 июля пройдет бесплатный образовательный интенсив Виртуальной мастерской «Кузница идей» — Цех Think2Act. Он подойдет начинающим предпринимателям и тем, кому интересно открыть свой технологический бизнес. Заявки принимаются до 16 июля.

Стартапы могут подать заявку на участие в образовательном интенсиве