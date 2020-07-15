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Стартапы могут подать заявку на участие в образовательном интенсиве

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 20 по 31 июля пройдет бесплатный образовательный интенсив Виртуальной мастерской «Кузница идей» — Цех Think2Act. Он подойдет начинающим предпринимателям и тем, кому интересно открыть свой технологический бизнес. Заявки принимаются до 16 июля.

Стартапы могут подать заявку на участие в образовательном интенсиве

Интенсив пройдет в формате вебинаров. Участники будут развивать практические навыки, разбирать кейсы и осваивать следующие темы:

  • Разница между малым бизнесом и технологическим стартапом;
  • Техники генерации идей;
  • Бережливое производство;
  • Методы Lean Startup;
  • Бизнес-модель;
  • Формирование команды;
  • Правила нетворкинга и многие другие.

Разбирать кейсы и бизнес-темы участники будут с российскими и зарубежными экспертами. Среди них:

  • Евгений Буфф, основатель и президент Primary Care Innovation Consulting (PCIC), преподаватель Northeastern University в Бостоне.
  • Алекс Косик, серийный предприниматель, бизнес-ангел, основатель и президент Quantum Cure, Inc.
  • Евгений Красовский, консультант по развитию бизнеса в США, менеджер программ развития технологического предпринимательства в CRDF Global.
  • Сергей Макаров, эксперт по коммерциализации наукоемких технологий, директор по технологическому скаутингу инновационного центра «Уралхим».
  • Кэтрин Манник, сопредседатель совета директоров CRDF Global, председатель совета правления в Davis Center for Russian and Eurasian Studies Гарвардского университета.
  • Николай Матегорин, серийный предприниматель, руководитель программы поддержки предпринимателей и наставничества в «Точке кипения» Донского государственного технического университета.
  • Алексей Сухочев, эксперт в сфере коммерциализации технологий, руководитель Центра технологического предпринимательства и инноваций «ТехСтарт».

Прошедшие интенсив предприниматели получат сертификаты. Узнать подробности программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.

Фото на обложке: GaudiLab/Shutterstock

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