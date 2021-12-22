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Власти разработают третий пакет поддержки IT-отрасли в 2022 году

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Третий пакет мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать разрабатывать в 2022 году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Эффект от первых двух составил 49 млрд рублей.

Власти разработают третий пакет поддержки IT-отрасли в 2022 году

«Считаю, если Совет Федерации нас поддержит, целесообразным в 2022 году приступить к разработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли», — сообщил Чернышенко.

По его словам, совокупный эффект от первого и второго пакетов мер поддержки IT-отрасли уже превысил 49 млрд рублей.

Чернышенко также рассказал, что в России будет разработана дорожная карта поэтапного внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Она будет предусматривать разработку и реализацию дополнительного пула законодательных инициатив. Эти мероприятия предусмотрены в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».

В сентябре 2021 года правительство утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли. Он включает в себя снятие законодательных ограничений и барьеров для использования цифровых решений, введение отраслевых цифровых стандартов, финансирование создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций и др.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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