Власти разработают третий пакет поддержки IT-отрасли в 2022 году

Третий пакет мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать разрабатывать в 2022 году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Эффект от первых двух составил 49 млрд рублей.
«Считаю, если Совет Федерации нас поддержит, целесообразным в 2022 году приступить к разработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли», — сообщил Чернышенко.
По его словам, совокупный эффект от первого и второго пакетов мер поддержки IT-отрасли уже превысил 49 млрд рублей.
Чернышенко также рассказал, что в России будет разработана дорожная карта поэтапного внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Она будет предусматривать разработку и реализацию дополнительного пула законодательных инициатив. Эти мероприятия предусмотрены в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».
В сентябре 2021 года правительство утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли. Он включает в себя снятие законодательных ограничений и барьеров для использования цифровых решений, введение отраслевых цифровых стандартов, финансирование создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций и др.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Из компании-разработчика игр Assassin’s Creed и Far Cry стали массово увольняться сотрудники
- 2 Meta подала иск в суд из-за массовых фишинговых атак на пользователей соцсетей и WhatsApp
- 3 Group-IB оценила мировые потери от мошенничества через опросы и розыгрыши в $80 млн в месяц
- 4 Мишустин разрешил россиянам регистрировать недвижимость через портал «Госуслуг»
- 5 «Коммерсантъ» узнал о планах «Росатома» купить долю в AT Consulting
ВОЗМОЖНОСТИ
22 декабря 2021
24 декабря 2021
25 декабря 2021