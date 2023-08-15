Аудитория Threads на Android рухнула в пять раз с пиковых показателей июля

Аудитория новой соцсети Марка Цукерберга на Android рухнула в пять раз с пиковых значений июля. В день после запуска число посещений Threads достигло почти 50 млн пользователей, а через месяц после релиза составило всего 10,3 млн. Threads пока не смогла стать полноценным конкурентом X (бывший Twitter).

Ежедневная активная аудитория Threads на платформе Android в августе упала в пять раз с пиковых значений начала июля, когда соцсеть была запущена. Об этом пишет Les Echos со ссылкой на данные Similarweb.

В день релиза Threads 7 июля ее аудитория достигла 49,3 млн пользователей. Через месяц после релиза этот показатель рухнул на 79% до 10,3 млн пользователей. Снизилось и время, которое люди проводят в сети – с 14 минут до 3 минут в день.

Дневная аудитория X (бывший Twitter), как конкурент которой задумывалась Threads, стабильно превышает 100 млн пользователей с активностью около 25 минут ежедневно.

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