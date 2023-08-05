Threads запустит поиск и веб-версию «в ближайшие недели»

Марк Цукерберг, владелец запрещенной в РФ из-за экстремизма Meta, заявил, что новый продукт компании — социальная сеть Threads — «в ближайшие недели» обзаведется поиском и функциональной веб-версией (сейчас на портале Threads.net — вращающаяся галактика).

Новость миллиардер сообщил в своем аккаунте в сети Threads, добавив, что испытывает «восторг от работы команды».

Приложение появилось в App Store 5 июля и сразу же набрало рекордное количество подписчиков (30 млн за сутки и почти 100 млн за пять дней). Но с тех пор ситуация существенно изменилась, хотя прошел всего месяц.

По данным аналитической компании Sensor Tower, на которые ссылается Business Insider, к концу июля у предполагаемого конкурента X (экс-Twitter) посещаемость снизилась до 8 млн активных пользователей в день.

Это на 82% меньше, чем в первые дни после запуска. Тогда ежедневно в соцсеть заходило порядка 44 млн пользователей.

Это не первый признак снижения активности в Threads, отмечают аналитики издания. В четверг (3 августа) даже Цукерберг признал, что соцсеть потеряла более половины посетителей, хотя ранее поступали данные о сокращении аудитории на 70%.

Тем не менее, владелец сети остается «довольно оптимистичен» в отношении траектории развития Threads: «Мы увидели беспрецедентный рост, и, что более важно, мы видим, что ежедневно возвращается больше людей, чем я ожидал».

Бизнесмен подчеркнул, что приоритетное внимание будет уделяться «сохранению и улучшению основ» приложения, а генеральный директор Instagram (также принадлежит запрещенной в РФ Meta) Адам Моссери уточнил, что его команда добавит в приложение «очевидно недостающие функции».

Поиск и веб-версия вполне подходят под это определение, но разработчик также имел в виду редактирование сообщений и открытую ленту новостей.

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