Thunderbird представила ультратонкие телевизоры «Bluebird» по цене от $640

Новые устройства доступны в четырех размерах — от 55 до 85 дюймов. Производитель использовал скрытую конструкцию проводки для прокладки кабелей. Но главная особенность — толщина. Она составляет менее 28 мм.

Устройства оснащены уникальной магнитной рамкой из авиационного алюминиевого сплава, доступной в трех цветовых вариантах: вяз, мятно-зеленый и рассветное дерево. Это позволяет выбрать цвет рамки, который дополнит ваш существующий декор. Об этом пишет Gizmochina.com.

На «борту» устройства дисплей со сверхвысокой частотой обновления 144 Гц и поддержкой динамического ускорения в 240 Гц — изображение четкое, с минимальной задержкой, идеально подходящее для быстро меняющегося контента, такого как спорт или боевики.

Отдельный плюс — цветопередача. Благодаря 93% охвату цветовой гаммы DCI-P3 эти телевизоры передают яркие и реалистичные цвета, которые остаются верными оригинальному контенту. Максимальная точность гарантирует, что то, что вы видите на экране, соответствует реальным цветам.

За процессы отвечает чип MT9653 (четырехъядерный процессор A73), поставляется телевизор с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Они работают под управлением операционной системы Android 11.0 и поддерживают Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, а также другие интерфейсы.

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