Китайский аналог ракеты Falcon 9 потерпел крушение во время первого испытания

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Space Pioneer в официальном аккаунте WeChat. Компания рассказала, что первая ступень ракеты-носителя оторвалась от стартовой площадки и вскоре разбилась в холмистой местности города Гунъи в 1,5 км от места запуска. В результате аварии никто не пострадал.

Причина крушения — неисправность конструкции соединения корпуса ракеты с испытательным стендом. Как уточняет China News, компьютер космического аппарата отключился автоматически, после чего ракета упала на землю.

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Tianlong-3 — двухступенчатая ракета, работающая на керосине и жидком кислороде. На сегодня это крупнейшая коммерческая ракета-носитель, разработанная в Китае. Ожидается, что в будущем она будет многоразовой и будет запускаться до 20 раз в год.

Как подчеркивает Reuters, по многим характеристикам Tianlong-3 похожа двухступенчатую ракету-носитель Falcon 9 от SpaceX Илона Маска. В том числе по грузоподъемности: предполагается, что китайский аппарат будет способен выводить 17 т полезной нагрузки на околоземную орбиту, в то время как американская разработка выводит 22,8 т.

«Мы как можно скорее устраним дефекты и приступим к созданию и испытанию новых продуктов», — говорится в сообщении Space Pioneer.

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