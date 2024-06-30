Китайский аналог ракеты Falcon 9 потерпел крушение во время первого испытания

Первое испытание китайской ракеты-носителя Tianlong-3 завершилось неудачей. Как сообщила разработавшая ее Space Pioneer, аналог Falcon 9 потерпел крушение вскоре после старта.
- Новости
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Space Pioneer в официальном аккаунте WeChat. Компания рассказала, что первая ступень ракеты-носителя оторвалась от стартовой площадки и вскоре разбилась в холмистой местности города Гунъи в 1,5 км от места запуска. В результате аварии никто не пострадал.
Причина крушения — неисправность конструкции соединения корпуса ракеты с испытательным стендом. Как уточняет China News, компьютер космического аппарата отключился автоматически, после чего ракета упала на землю.
Фото: YouTube
Tianlong-3 — двухступенчатая ракета, работающая на керосине и жидком кислороде. На сегодня это крупнейшая коммерческая ракета-носитель, разработанная в Китае. Ожидается, что в будущем она будет многоразовой и будет запускаться до 20 раз в год.
Как подчеркивает Reuters, по многим характеристикам Tianlong-3 похожа двухступенчатую ракету-носитель Falcon 9 от SpaceX Илона Маска. В том числе по грузоподъемности: предполагается, что китайский аппарат будет способен выводить 17 т полезной нагрузки на околоземную орбиту, в то время как американская разработка выводит 22,8 т.
«Мы как можно скорее устраним дефекты и приступим к созданию и испытанию новых продуктов», — говорится в сообщении Space Pioneer.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 WSJ: сотрудники Всемирного экономического форума жалуются на домогательства и дискриминацию
- 2 Скандал на форуме в Давосе, провал Tianlong-3, книжные блокировки: главное 30 июня
- 3 Клиенты обанкротившейся криптобиржи разбогатеют благодаря индексации компенсации
- 4 В России продлили проект использованию виртуальных соцкарт в транспорте
- 5 Гарнитура Apple Vision Pro впервые поступила в продажу за пределами США
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2024
30 июня 2024
30 июня 2024
30 июня 2024
01 июля 2024