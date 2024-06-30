Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Китайский аналог ракеты Falcon 9 потерпел крушение во время первого испытания

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Первое испытание китайской ракеты-носителя Tianlong-3 завершилось неудачей. Как сообщила разработавшая ее Space Pioneer, аналог Falcon 9 потерпел крушение вскоре после старта.

Китайский аналог ракеты Falcon 9 потерпел крушение во время первого испытания
  1. Новости

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Space Pioneer в официальном аккаунте WeChat. Компания рассказала, что первая ступень ракеты-носителя оторвалась от стартовой площадки и вскоре разбилась в холмистой местности города Гунъи в 1,5 км от места запуска. В результате аварии никто не пострадал.

Причина крушения — неисправность конструкции соединения корпуса ракеты с испытательным стендом. Как уточняет China News, компьютер космического аппарата отключился автоматически, после чего ракета упала на землю.

Крушение Тянлун-3

Фото: YouTube

Tianlong-3 — двухступенчатая ракета, работающая на керосине и жидком кислороде. На сегодня это крупнейшая коммерческая ракета-носитель, разработанная в Китае. Ожидается, что в будущем она будет многоразовой и будет запускаться до 20 раз в год.

Как подчеркивает Reuters, по многим характеристикам Tianlong-3 похожа двухступенчатую ракету-носитель Falcon 9 от SpaceX Илона Маска. В том числе по грузоподъемности: предполагается, что китайский аппарат будет способен выводить 17 т полезной нагрузки на околоземную орбиту, в то время как американская разработка выводит 22,8 т.

«Мы как можно скорее устраним дефекты и приступим к созданию и испытанию новых продуктов», — говорится в сообщении Space Pioneer.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 WSJ: сотрудники Всемирного экономического форума жалуются на домогательства и дискриминацию
  2. 2 Скандал на форуме в Давосе, провал Tianlong-3, книжные блокировки: главное 30 июня
  3. 3 Клиенты обанкротившейся криптобиржи разбогатеют благодаря индексации компенсации
  4. 4 В России продлили проект использованию виртуальных соцкарт в транспорте
  5. 5 Гарнитура Apple Vision Pro впервые поступила в продажу за пределами США
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2024

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2024

Archpoint Concept Awards

30 июня 2024

Акселератор Горно-химического комбината

30 июня 2024

Экспортер года

01 июля 2024

New Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ