Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Авиабилеты за рубеж подешевели на четверть спустя месяц мобилизации

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Спустя месяц частичной мобилизации цены на авиабилеты за рубеж снизились более чем на 25%. Больше всего подешевели перелеты в Армению.

Авиабилеты за рубеж подешевели на четверть спустя месяц мобилизации

Расчеты основаны на средних чеках по забронированным билетам c вылетами из всех городов России, независимо от даты оформления. Россияне стараются брать билеты ближе к дате поездки, сообщили РБК в Tutu.ru.

В конце сентября билет в Армению можно было приобрести в среднем за 58 тыс. рублей в одну сторону, в конце октября — уже за 20 тыс. рублей. Перелеты в Азербайджан месяц назад стоили в среднем 39 тыс. рублей, сейчас — 27 тыс. рублей, в Белоруссию в сентябре можно было улетететь в среднем за 14 тыс. рублей, в октябре — за 9 тыс. рублей.

Цены на билеты в Киргизию, Турцию и Израиль подешевели примерно на 25%: турецкое направление — 45,1 тыс. рублей, казахское — 27 тыс. рублей, таджикское — 27,7 тыс. рублей.

В конце сентября после объявления частичной мобилизации цены на авиабилеты за рубеж подскочили в разы, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Например, билет в одну сторону Москва-Ташкент на 26 сентября стоил 322,5 тыс. рублей. Цена за билет из Москвы в Тбилиси с двумя пересадками на 28 сентября доходила до 178 тыс. рублей в одну сторону.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Volkswagen собрался продать свой завод в России — FAZ
  2. 2 В России заработал маркетплейс отечественного программного обеспечения
  3. 3 Volvo Group рассматривает вариант продажи российского бизнеса — «Ведомости»
  4. 4 Банки стали реже одобрять кредиты и ипотеки после начала мобилизации
  5. 5 Российский аналог зарубежных Pay-сервисов, междугородняя доставка «Яндекса»: главное 19 октября
Тест про бизнес
Узнайте, насколько хорошо вы знаете героев и яркие события российского бизнеса за последние 10 лет
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

21 октября 2022

Protek Pitch Day

23 октября 2022

Соревнования по информационной безопасности "Student CTF"

23 октября 2022

MUIV.LAB

Все ВОЗМОЖНОСТИ