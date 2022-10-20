Авиабилеты за рубеж подешевели на четверть спустя месяц мобилизации

Спустя месяц частичной мобилизации цены на авиабилеты за рубеж снизились более чем на 25%. Больше всего подешевели перелеты в Армению.

Расчеты основаны на средних чеках по забронированным билетам c вылетами из всех городов России, независимо от даты оформления. Россияне стараются брать билеты ближе к дате поездки, сообщили РБК в Tutu.ru.

В конце сентября билет в Армению можно было приобрести в среднем за 58 тыс. рублей в одну сторону, в конце октября — уже за 20 тыс. рублей. Перелеты в Азербайджан месяц назад стоили в среднем 39 тыс. рублей, сейчас — 27 тыс. рублей, в Белоруссию в сентябре можно было улетететь в среднем за 14 тыс. рублей, в октябре — за 9 тыс. рублей.

Цены на билеты в Киргизию, Турцию и Израиль подешевели примерно на 25%: турецкое направление — 45,1 тыс. рублей, казахское — 27 тыс. рублей, таджикское — 27,7 тыс. рублей.

В конце сентября после объявления частичной мобилизации цены на авиабилеты за рубеж подскочили в разы, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Например, билет в одну сторону Москва-Ташкент на 26 сентября стоил 322,5 тыс. рублей. Цена за билет из Москвы в Тбилиси с двумя пересадками на 28 сентября доходила до 178 тыс. рублей в одну сторону.

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