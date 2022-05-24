Российское подразделение ушедшей из страны финской Tietoevry стало независимой компанией

Контроль над российским подразделением финского поставщика IT-услуг Tietoevry перешел в руки местного руководства. Компания стала независимой и займется локализацией бизнеса – переходом на отечественное ПО и переездом в российские дата-центры.
Независимое подразделение Tietoevry в России получило название iiii Tech (“Форайз”), сообщил RB представитель компании. Он уточнил, что смена руководства никак не повлияет на исполнение обязательств по текущим контрактам.
«Для нас это новая эпоха, в которой мы продолжаем развивать ИТ-рынок в России, открывая новые направления деятельности и точки роста для наших клиентов», – отметила генеральный директор «Форайз» Наталья Светушкова.
В компании отметили, что локализация бизнеса в России станет одним из ключевых направлений деятельности на текущий год. «Форайз» будет переходить на отечественное ПО и переводить инфраструктуру в российские дата-центры.
Tietoevry в марте анонсировал завершение деятельности в России. Компания со штаб-квартирой в Хельсинки специализируется на предоставлении IT-услуг для промышленности и сферы обслуживания. Российское подразделение Tietoevry работает в стране с 1996 года и разрабатывает IT-решения для среднего и крупного бизнеса.
Фото на обложке: Jamo Images /
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