Стало известно, насколько выросла аудитория TikTok в России

Представитель пресс-службы TikTok не стал подтверждать либо опрвегать эти цифры, сославшись на то, что компания не раскрывает статистику по аудитории.

Месячная активная аудитория TikTok в России в январе 2020 года достигла 18 млн пользователей, сообщает телеграм-канал «O digital».

Автор канала «O digital» Никита Трещев рассказал, что данные по аудитории представил Степан Слюсарев, директор TikTok по продаже рекламы в России. Он выступал на конференции «Маркетинг #реальноговремени», которая прошла в Казани 28 февраля.

В мае 2019 года российская месячная аудитория TikTok составляла 8 млн человек. Эти данные также приводил канал «O digital». Таким образом, меньше чем за год число активных пользователей соцсети в России выросло больше чем в два раза.

На сегодня среди пользователей TikTok преобладают женщины: их 60%, мужчин — 40%. Дети и подростки составляют 43% аудитории, люди в возрасте от 18 до 34 лет — 33%, от 25 до 34 лет — 21%.

Россияне открывают TikTok в среднем 7 раз в день и проводят в приложении примерно 45 минут за сессию. Большинство пользователей (73%) — владельцы Android, у 27% — iOS.

Актуальной число просмотров видео в России — 20 млрд (в мае 2019 года было в два раза меньше).

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