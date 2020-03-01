Стало известно, насколько выросла аудитория TikTok в России
Месячная активная аудитория TikTok в России в январе 2020 года достигла 18 млн пользователей, сообщает телеграм-канал «O digital».
Представитель пресс-службы TikTok не стал подтверждать либо опрвегать эти цифры, сославшись на то, что компания не раскрывает статистику по аудитории.
Автор канала «O digital» Никита Трещев рассказал, что данные по аудитории представил Степан Слюсарев, директор TikTok по продаже рекламы в России. Он выступал на конференции «Маркетинг #реальноговремени», которая прошла в Казани 28 февраля.
В мае 2019 года российская месячная аудитория TikTok составляла 8 млн человек. Эти данные также приводил канал «O digital». Таким образом, меньше чем за год число активных пользователей соцсети в России выросло больше чем в два раза.
На сегодня среди пользователей TikTok преобладают женщины: их 60%, мужчин — 40%. Дети и подростки составляют 43% аудитории, люди в возрасте от 18 до 34 лет — 33%, от 25 до 34 лет — 21%.
Россияне открывают TikTok в среднем 7 раз в день и проводят в приложении примерно 45 минут за сессию. Большинство пользователей (73%) — владельцы Android, у 27% — iOS.
Актуальной число просмотров видео в России — 20 млрд (в мае 2019 года было в два раза меньше).
Фото: Mehaniq / Shutterstock
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