Forbes: американская таможня начала допрашивать сотрудников TikTok при въезде в США

Более 30 сотрудников TikTok и ByteDance столкнулись с допросами со стороны Службы таможенного и пограничного контроля США (CPB) при въезде в страну. Большинство из них — граждане Китая.
Как сообщает Forbes USA со ссылкой на источники, некоторые из допрошенных работают в области машинного обучения и инженерии данных. Агенты CBP спрашивали их о доступе к данным пользователей TikTok из США и местонахождении дата-центров на территории США.
Вопросы также касались Project Texas — масштабного проекта корпоративной реструктуризации компании, целью которого является оградить данные пользователей США от работников ByteDance в Китае.
Представитель CBP объяснила, что допросу подвергаются все прибывшие из-за границы в США, включая американских граждан.
Однако источник Forbes рассказал, что у агентов CBP есть «специальный распечатанный список вопросов» для допроса сотрудников TikTok и ByteDance. К ним относятся и личные вопросы, например, о принадлежности к Коммунистической партии Китая, образовании и политических связях в КНР.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон, по которому TikTok будет запрещен на территории страны, если ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение 270 дней. Американские власти опасаются о безопасности данных пользователей из США, получаемых китайским приложением.
Фото: Rebekah Zemansky / Shutterstock
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