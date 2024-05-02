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Forbes: американская таможня начала допрашивать сотрудников TikTok при въезде в США

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Более 30 сотрудников TikTok и ByteDance столкнулись с допросами со стороны Службы таможенного и пограничного контроля США (CPB) при въезде в страну. Большинство из них — граждане Китая.

Forbes: американская таможня начала допрашивать сотрудников TikTok при въезде в США

Как сообщает Forbes USA со ссылкой на источники, некоторые из допрошенных работают в области машинного обучения и инженерии данных. Агенты CBP спрашивали их о доступе к данным пользователей TikTok из США и местонахождении дата-центров на территории США.

Вопросы также касались Project Texas — масштабного проекта корпоративной реструктуризации компании, целью которого является оградить данные пользователей США от работников ByteDance в Китае.

Представитель CBP объяснила, что допросу подвергаются все прибывшие из-за границы в США, включая американских граждан.

Однако источник Forbes рассказал, что у агентов CBP есть «специальный распечатанный список вопросов» для допроса сотрудников TikTok и ByteDance. К ним относятся и личные вопросы, например, о принадлежности к Коммунистической партии Китая, образовании и политических связях в КНР.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон, по которому TikTok будет запрещен на территории страны, если ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение 270 дней. Американские власти опасаются о безопасности данных пользователей из США, получаемых китайским приложением.

Фото: Rebekah Zemansky / Shutterstock

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