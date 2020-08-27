Глава TikTok Кевин Майер ушел в отставку на фоне конфликта приложения с властями США

Гендиректор социальной сети TikTok Кевин Майер объявил сотрудникам о своем решении уйти в отставку спустя четыре месяца работы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо Майера.

Он принял это решение на фоне конфликта приложения с властями США и переговоров о продаже.

«В последние недели, когда политическая обстановка резко изменилась, я много думал о том, чего потребуют корпоративные структурные изменения и что они означают для глобальной роли, на которую я подписался. На этом фоне, поскольку мы ожидаем скоро прийти к решению, с тяжелым сердцем хочу сообщить вам всем, что я решил уйти из компании», — говорится в письме Майера.

Временно исполнять обязанности гендиректора TikTok будет генеральный менеджер Ванесса Паппас.

Майер возглавил TikTok в мае 2020 года. До этого он возглавлял отдел прямого потребительского контента в Disney, где курировал запуск стримингового сервиса Disney Plus.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, запрещающих американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.

Власти США объяснили такие действия рисками передачи Комунистической партии КНР личной и частной информации американцев. Помимо этого, утверждают они, TikTok и WeChat могут использовать, как «механизм для отслеживания китайских граждан».

Фото: Unsplash