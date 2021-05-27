TikTok запустил в России первую программу монетизации авторов контента. Для этого соцсеть создала Фонд вдохновляющих креаторов объемом 100 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в TikTok.
Деньги будут распределены между авторами в течение 2021 года.
Цель фонда — поддержка и мотивация креаторов. Стать участниками программы могут авторы, достигшие 18 лет и создающие информативный контент в соответствии с правилами сообщества.
В числе основных требований:
- каждый два месяца снимать минимум 30 оригинальных и инфомативных видеороликов;
- длина каждого видеоролика должна быть не менее 30 секунд;
- совокупное количество просмотров должно составить не менее 900 тысяч.
В зависимости от общего количества просмотров авторы могут заработать от 30 до 60 тысяч рублей.
И июня фонд доступен для участников программы развития талантов, с августа — для всех авторов в TikTok.
Также TikTok запускает Портал для авторов контента — ресурс, который содержит основную информацию о TikTok и его политике безопасности, практические советы по использованию инструментов платформы для съемки и редактирования видео и для аналитики контента, рекомендации по составлению контент-плана и построению личного бренда, лайфхаки от популярных
авторов TikTok и другое.
Фото: Unsplash
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