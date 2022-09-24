TikTok анонсировал кнопку «Не нравится комментарий»

Соцсеть TikTok объявила об официальном релизе для пользователей по всему миру тестировавшейся еще с апреля кнопки «Не нравится комментарий».
Представители компании заявляют, что главным приоритетом при разработке этой функции было создание всех условий для разностороннего пользовательского опыта в сети. Просто у читателей должна быть возможность выразить свое мнение, в том числе негативное.
Важно понимать, что кнопка «Не нравится комментарий» не позволит помечать высказывания как содержащие домогательства, разжигание ненависти, издевательства и т.п.
Для жалоб на такой контент пользователи по-прежнему должны использовать стандартный процесс обращения к руководству с целью блокировки аккаунта.
«Ранее в этом году мы начали тестировать новый способ определения комментариев, которые, по мнению пользователей, неуместны или неуместны», — говорится в официальном сообщении представителей TikTok в Twitter.
«Мы создали ее как новый способ услышать отзывы непосредственно от нашего сообщества. Это позволяет нам достигать подлинного и аутентичного взаимодействия с пользователями».
При нажатии кнопки «Не нравится комментарий» никаких уведомлений автору сообщения не поступает.
Комментаторы и другие пользователи также не смогут видеть, сколько раз комментарий не нравился.
Отозвать свою негативную реакцию можно, нажав на кнопку еще раз.
Ранее с аналогичным функционалом свою аудиторию уже познакомил, например, YouTube (дизлайк непосредственно комментариев) и Reddit (там она называется «Против»).
Некоторые наблюдатели уверены, что и Twitter также тестирует подобного же рода кнопку.
Фото на обложке: Solen Feyissa / Unsplash
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