TikTok анонсировал кнопку «Не нравится комментарий»

Соцсеть TikTok объявила об официальном релизе для пользователей по всему миру тестировавшейся еще с апреля кнопки «Не нравится комментарий».

Представители компании заявляют, что главным приоритетом при разработке этой функции было создание всех условий для разностороннего пользовательского опыта в сети. Просто у читателей должна быть возможность выразить свое мнение, в том числе негативное.

Важно понимать, что кнопка «Не нравится комментарий» не позволит помечать высказывания как содержащие домогательства, разжигание ненависти, издевательства и т.п.

Для жалоб на такой контент пользователи по-прежнему должны использовать стандартный процесс обращения к руководству с целью блокировки аккаунта.

«Ранее в этом году мы начали тестировать новый способ определения комментариев, которые, по мнению пользователей, неуместны или неуместны», — говорится в официальном сообщении представителей TikTok в Twitter. «Мы создали ее как новый способ услышать отзывы непосредственно от нашего сообщества. Это позволяет нам достигать подлинного и аутентичного взаимодействия с пользователями».

При нажатии кнопки «Не нравится комментарий» никаких уведомлений автору сообщения не поступает.

Комментаторы и другие пользователи также не смогут видеть, сколько раз комментарий не нравился.

Отозвать свою негативную реакцию можно, нажав на кнопку еще раз.

Ранее с аналогичным функционалом свою аудиторию уже познакомил, например, YouTube (дизлайк непосредственно комментариев) и Reddit (там она называется «Против»).

Некоторые наблюдатели уверены, что и Twitter также тестирует подобного же рода кнопку.

Фото на обложке: Solen Feyissa / Unsplash