Российский офис TikTok обокрали на 1 млн рублей

В офисе «Тикток рус», российского подразделения владельца китайской платформы TikTok, произошла кража: неизвестные похитили технику компании на сумму свыше 1 млн рублей.
Происшествие случилось в Москве, на улице Большая Якиманка. По данным РИА, заявление поступило в пятницу, 20 мая, а само преступление состоялось 27 апреля.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленники украли 31 iPhone, восемь часов Apple Watch и четыре компьютера Mac. Суммарная стоимость украденной продукции Apple превышает 1 млн рублей, однако общий ущерб будет установлен в ходе доследственной проверки.
При этом замки на дверях повреждены не были, что может говорить о том, что у воров были ключи, и они знали, что и где красть.
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