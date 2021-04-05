Больше времени на TikTok: социальная сеть обошла Facebook по популярности

Социальная сеть TikTok обошла своего ближайшего конкурента Facebook по количеству времени, проведённому пользователями в приложении.

Китайская социальная сеть смогла превзойти Facebook на его родине: по данным сервиса App Annie Intelligence, в 2020 году пользователи Andriod-смартфонов в США проводили в TikTok в среднем около 21 часа в месяц, тогда как в Facebook — лишь 17 часов.

Такие показатели были достигнуты на фоне сообщений о возможной блокировке TikTok в США администрацией предыдущего президента Дональда Трампа, которая видела в социальной сети «китайскую угрозу». В качестве решения проблемы предполагалась частичная или полная продажа TikTok американским компаниям. После ухода Трампа с поста президента владелец TikTok — компания ByteDance — отказалась от сделки.

В настоящий момент TikTok демонстрирует самые уверенные показатели роста числа новых пользователей среди всех соцсетей в мире: за последние два года прирост составил около 38%. Всего в мире зарегистрировано около 689 миллионов пользователей TikTok.

При этом ByteDance не собирается ограничиваться развитием видео-хостинга: в марте сообщалось о грядущем появлении в TikTok групповых чатов, что должно увеличить потенциальную аудиторию приложения, а также удержать уже имеющуюся в приложении как можно большее время. Эксперты отмечают, что подобный шаг приведёт к становлению TikTok в качестве прямого конкурента Facebook.

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Фото: Daniel.Constante / Depositphotos