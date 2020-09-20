TikTok объявил о партнерстве с Oracle и Walmart для продолжения работы в США

Китайский сервис TikTok подтвердил сотрудничество и будущую совместную работу с корпорацией Oracle и ритейлером Walmart. Президент США Дональд Трамп одобрил предстоящие сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я благословил сделку [с TikTok]... Это не имеет никакого отношения к Китаю, это полностью безопасно», — сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что в сделке сможет участвовать американский ритейлер Walmart. Кроме того, со стороны властей США будет сделано пожертвование в $5 млрд на создание образовательного фонда.

Предположительно новая компания, владеющая приложением, TikTok Global будет базироваться в Техасе. Отмечается, что TikTok планирует создать около 25 тысяч рабочих мест в США.

Компания Oracle заявила, что получит 12,5% акций новой компании и станет «поставщиком безопасных облачных технологий» для TikTok. В Walmart отметили, что ритейлер «предварительно» согласился приобрести 7,5% акций. Ожидается, что владелец TikTok компания ByteDance сохранит контрольную долю акций в TikTok Global.

Сделка предоставит Oracle контроль над пользовательскими данными TikTok в США, чтобы решить поставленный правительством страны вопрос о нацбезопасности. С Walmart сервис TikTok намерен вести коммерческое сотрудничество.

«Мы рады, что сегодня мы подтвердили предложение, которое решает проблемы безопасности и отвечает на вопрос о будущем TikTok в США. Наш план обширен ... и включает сотрудничество с Oracle, который будет нашим надежным поставщиком облачных и технологических решений», — комментирует временный руководитель TikTok Ванесса Паппас.

Она добавила, что и Oracle, и Walmart примут участие в раунде финансирования перед IPO TikTok Global, в котором они смогут получить до 20% совокупной доли в компании. В заявлении также отмечается, что команда TikTok постоянно работает над предоставлением безопасной и всеобъемлющей платформы различным пользователям.

Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября.

На данный момент для окончательного подписания и завершения сделок ожидается их одобрение со стороны правительства КНР.

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