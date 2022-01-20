Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

TikTok зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о «приземлении»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Социальная сеть TikTok выполнила второе требование закона о «приземлении» и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Компании осталось только открыть в России свое представительство.

TikTok зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о «приземлении»

Сведения о том, что TikTok зарегистрировался на сайте Роскомнадзора, содержатся в карточке компании на ресурсе ведомства.

Таким образом, TikTok выполнила второе требование закона о «приземлении». 18 января компания открыла на своем сайте форму для обратной связи российских пользователей и организаций.

«Приземляться» в России помимо TikTok постепенно начали Apple, Viber, Likee, но пока ни одна компания из списка Роскомнадзора не исполнила требования закона полностью.

По закону о «приземлении», компании с аудиторией от 500 тыс. российских пользователей обязаны открыть в России представительство, зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и запустить на своем сайте форму для обратной связи для пользователей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выручка владельца TikTok замедлилась до 70% год к году из-за давления китайских властей
  2. 2 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  3. 3 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
  4. 4 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
  5. 5 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников

ВОЗМОЖНОСТИ

20 января 2022

Coding Battle

20 января 2022

Codenrock New Year ML Battle

22 января 2022

«ЮнIT Урал»

Все ВОЗМОЖНОСТИ