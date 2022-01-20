TikTok зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о «приземлении»

Социальная сеть TikTok выполнила второе требование закона о «приземлении» и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Компании осталось только открыть в России свое представительство.

Сведения о том, что TikTok зарегистрировался на сайте Роскомнадзора, содержатся в карточке компании на ресурсе ведомства.

Таким образом, TikTok выполнила второе требование закона о «приземлении». 18 января компания открыла на своем сайте форму для обратной связи российских пользователей и организаций.

«Приземляться» в России помимо TikTok постепенно начали Apple, Viber, Likee, но пока ни одна компания из списка Роскомнадзора не исполнила требования закона полностью.

По закону о «приземлении», компании с аудиторией от 500 тыс. российских пользователей обязаны открыть в России представительство, зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и запустить на своем сайте форму для обратной связи для пользователей.

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