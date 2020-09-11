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США рассмотрят вопрос о продлении срока, необходимо для продажи TikTok

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос продления срока, отведенного китайской компании Bytedance на организацию продажи китайского сервиса TikTok. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

США рассмотрят вопрос о продлении срока, необходимо для продажи TikTok

В сообщении отмечается, что ByteDance, скорее всего, не успеет продать разработанную платформу TikTok американскому покупателю до 20 сентября. Это предполагаемая дата вступления в силу запрета Вашингтона на проведение с китайской компанией любых сделок.

«Администрация Трампа рассматривает вопрос о том, стоит ли дать владельцу TikTok больше времени для организации продажи сервиса американскому покупателю», — говорится в сообщении.

Задержка связана с необходимостью проверки потенциальной сделки на соответствие законодательству КНР.  Речь идет о финансовой и технической сторонах возможной продажи, с которыми должна ознакомиться китайская сторона из-за недавнего изменения правил экспорта.

Министерство коммерции и Министерство науки и техники КНР ранее внесли ряд поправок в список запрещенных к экспорту новейших технологий и передовой наукоемкой продукции Китая. Официальный представитель Минкоммерции страны Гао Фэн отметил, что недавние поправки «носят регулярный характер» и не нацелены на отдельные иностранные компании.

Основные претенденты на покупку TikTok — Microsoft и Oracle — обратились к ByteDance с просьбой предоставить как можно больше информации о новых правилах, которые запрещают экспорт определенных технологий искусственного интеллекта, возможно, имеющихся у TikTok.

В начале августа Президент США Дональд Трамп подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и аналогичный указ по борьбе с приложением WeChat. После чего в конце месяца владелец TikTok подал в суд на администрацию президента США. На фоне этих событий гендиректор соцсети Кевин Майер объявил сотрудникам о своем решении уйти в отставку.

Фото: Primakov / Shutterstock

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