США рассмотрят вопрос о продлении срока, необходимо для продажи TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос продления срока, отведенного китайской компании Bytedance на организацию продажи китайского сервиса TikTok. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В сообщении отмечается, что ByteDance, скорее всего, не успеет продать разработанную платформу TikTok американскому покупателю до 20 сентября. Это предполагаемая дата вступления в силу запрета Вашингтона на проведение с китайской компанией любых сделок.

«Администрация Трампа рассматривает вопрос о том, стоит ли дать владельцу TikTok больше времени для организации продажи сервиса американскому покупателю», — говорится в сообщении.

Задержка связана с необходимостью проверки потенциальной сделки на соответствие законодательству КНР. Речь идет о финансовой и технической сторонах возможной продажи, с которыми должна ознакомиться китайская сторона из-за недавнего изменения правил экспорта.

Министерство коммерции и Министерство науки и техники КНР ранее внесли ряд поправок в список запрещенных к экспорту новейших технологий и передовой наукоемкой продукции Китая. Официальный представитель Минкоммерции страны Гао Фэн отметил, что недавние поправки «носят регулярный характер» и не нацелены на отдельные иностранные компании.

Основные претенденты на покупку TikTok — Microsoft и Oracle — обратились к ByteDance с просьбой предоставить как можно больше информации о новых правилах, которые запрещают экспорт определенных технологий искусственного интеллекта, возможно, имеющихся у TikTok.

В начале августа Президент США Дональд Трамп подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и аналогичный указ по борьбе с приложением WeChat. После чего в конце месяца владелец TikTok подал в суд на администрацию президента США. На фоне этих событий гендиректор соцсети Кевин Майер объявил сотрудникам о своем решении уйти в отставку.

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