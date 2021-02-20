TikTok против Instagram: стало известно, где контент-мейкеры быстрее набирают подписчиков

Аналитики digital-агентства «Интериум» сравнили темпы развития разных категорий контент-мейкеров в TikTok и Instagram. Выяснилось, что тиктотеры почти всех сфер деятельности растут по количеству подписчиков быстрее, чем Instagram-авторы. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «Интериум».

В среднем ежемесячный прирост новых подписчиков в TikTok составляет 33,2%, в Instagram — 8,9%. Более того, в фотоприложении некоторые авторы теряют аудиторию, особенно в таких категориях, как юмор, артисты, спортсмены и инфобизнес.

Обратная ситуация наблюдается в категории «Животные» — в Instagram она показала значительные темпы роста в 52%.

Самой быстрорастущей категорией TikTok являются блогеры. Средний прирост подписчиков у популярных блогеров, например, Дины Саевоей и Дани Милохина, составил 33,9%. При этом их Instagram-аккаунты не показали такого же быстрого развития.

На втором месте по темпу роста подписчиков расположились уже состоявшиеся «звезды» — артисты, певцы и шоумены. Средний показатель прироста их поклонников в TikTok составил 28%. Однако общее количество подписчиков таких аккаунтов в TikTok в несколько раз меньше, чем число лиц, интересующихся деятельностью молодых блогеров.

Категории fashion, образование и инфобизнесмены развиваются в TikTok медленнее всего. Темп роста составляет около 15%. Политики, например, Алексей Навальный, Николай Тихонов, Аксинья Гурьянова появились в TikTok совсем недавно и пока демонстрируют средние темпы прироста.

«Известные в оффлайне люди, например, артисты, или те, кто начинал свою деятельность на одной из платформ ... гораздо медленнее адаптируются в TikTok. В видеосервисе большую аудиторию за очень короткие сроки сформировали новые "звездочки": тиктокеры, юмористы, повара и лайфхакеры ... Зато в Instagram по-прежнему любят котиков», — прокомментировал руководитель отдела аналитики и мониторинга «Интериум» Александр Анохин.

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