Онлайн-покупки в TikTok: сервис решил потеснить американский Facebook

Видеосервис TikTok китайской ByteDance объявил о запуске новых инструментов продвижения для рекламодателей в 2021 году. Об экспансии на рынок e-commerce в США сообщила Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Пользователи платформы смогут делиться ссылками на товары и получать комиссионные с продаж. Также компании смогут показывать каталоги своей продукции. Еще одной новинкой станет «шопинг в прямом эфире» с возможностью покупок в несколько кликов (своеобразный мобильный аналог телевизионных «магазинов на диване»).

По данным издания, сервис собирается улучшить инструменты для таргетинга рекламы, в том числе отслеживание пользователей. Новый функционал позволит TikTok конкурировать на рынке e-commerce с Facebook, считают источники FT.

Рекламодатели с осторожностью относятся к предложениям TikTok. «Продукт и контент (сервиса — прим. ред.) еще не превратились в место, c которым искушенные рекламодатели действительно готовы сотрудничать», — приводит издание мнение представителей одного из рекламных агентств.

Между тем называются и премущества TikTok: у сервиса солидная аудитория молодых пользователей, которая не охвачена другими платформами. Около 40% пользователей TikTok не имеют учетной записи в Facebook, а 63% не пользуются Twitter, уточняет FT.

Ранее TikTok анонсировал партнерство с платформой электронной коммерции Shopify. Также недавно владелец TikTok запустил собственный платежный сервис Douyin Pay.

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