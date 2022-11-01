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Сотрудникам российского офиса TikTok предложили переехать на работу в другие страны

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Руководство TikTok после начала частичной мобилизации предложило сотрудникам российского офиса переехать на удаленную работу в Казахстан, Армению или Киргизию. При этом расходы на транспорт и жилье работник должен был полностью взять на себя, узнал РБК.

Сотрудникам российского офиса TikTok предложили переехать на работу в другие страны

С середины октября компания позволила сотрудникам офиса в России работать из любой страны, где у них есть разрешение на работу. Однако работники должны были подписать дополнительное соглашение к трудовому договору о работе из другой страны.

Часть сотрудников, как сообщается, были обеспокоены тем, что у них нет отсрочки, а российское юрлицо TikTok не входит в реестр IT-компаний и не может обеспечить своим сотрудникам бронь. Представители соцсети на это отвечали, что «обязаны взаимодействовать с военкоматами и передать им всю информацию».

Один из собеседников издания знает, что до начала спецоперации российский офис TikTok насчитывал 200–300 сотрудников, часть из них физически находилась не в России, но сейчас, «судя по сообщениям в [рабочих] чатах, каждый третий сотрудник находится в других странах». 

После начала спецоперации операции на Украине TikTok приостановил работу в России. В начале марта также были приняты поправки, которыми вводилась уголовная и административная ответственность за фейки о Вооруженных силах России. В TikTok сочли, что продолжать работу в таких условиях — означает поставить под угрозу безопасность сотрудников и пользователей.

Фото на обложке: Unsplash

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