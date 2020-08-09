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TikTok запланировал во вторник подать в суд на администрацию Трампа

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Китайский сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok намерен во вторник подать в суд на администрацию президента США. Иск связан с подписанием Дональдом Трампом указа «О борьбе с угрозой TikTok». Об сообщает радио NPR со ссылкой на осведомленные источники.

TikTok запланировал во вторник подать в суд на администрацию Трампа

По данным радиостанции, в иске сервиса будет указано, что действия Трампа противоречат Конституции, так как TikTok не имел возможности ответить. Кроме того, компания планирует доказать, что обеспокоенность президента США за национальную безопасность ничем не оправдана.

«Он [указ] основан на чистой спекуляции и домыслах. В указе нет фактических выводов, в нем только вновь приводятся рассуждения о том, что Китай ведет себя неправильно", — приводит радио слова источника.

Сообщается, что компания намерена подать иск в окружной суд Южного округа штата Калифорния.

Напомним, что 6 августа президент США подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». В соответствии с ним, в течение 45 дней в стране должны прекратиться любые сделки с компанией-владельцем сервиса ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent.

В TikTok заявили, что указ был принят без соблюдения процессуальных норм.

Фото: Alexander Kirch / Shutterstock

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