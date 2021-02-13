Bloomberg: Владелец TikTok рассматривает возможность продажи индийских активов соцсети

Китайская компания ByteDance рассматривает возможность продажи индийских активов принадлежащей ей соцсети TikTok. Потенциальным покупателем является конкурирующий стартап-«единорог» Glance. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, что китайское приложение TikTok было заблокировано властями Индии в январе этого года по причине геополитических разногласий между странами.

По данным издания, инициатором переговоров выступил японский мобильный оператор Softbank, который финансирует материнскую компанию Glance — InMobi. Softbank также является инвестором и для ByteDance.

Если сделка будет заключена, она потребует окончательного одобрения, как индийских, так и китайских властей. Кроме того, правительство Индии потребует, чтобы информация об индийских пользователях TikTok не выходила за пределы страны, пишет Bloomberg.

Индийский стартап Glance является разработчиком технологии для трансляции контента на экран блокировки смартфонов. Пользователи сервиса могут читать новости и смотреть видеоролики без предварительной разблокировки устройства.

Также компания развивает платформу для обмена короткими видео Roposo. По данным Bloomberg, соцсеть пережила резкий скачок роста после запрета TikTok. Количество пользователей платформы достигло 130 млн человек.

В декабре 2020 года Glance стал «единорогом» после раунда финансирования со стороны Google и Mithril Capital миллиардера Питера Тиля.

Фото: SasinTipchai / Shutterstock