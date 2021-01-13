У пользователей TikTok младше 16 лет будут автоматически установлены приватные аккаунты. Таким образом соцсеть решила повысить безопасность и конфиденциальность несовершеннолетних в интернете. Об этом сообщает BBC.

TikTok сделает приватными аккаунты пользователей младше 16 лет