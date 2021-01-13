TikTok сделает приватными аккаунты пользователей младше 16 лет

Екатерина Кочкина
У пользователей TikTok младше 16 лет будут автоматически установлены приватные аккаунты. Таким образом соцсеть решила повысить безопасность и конфиденциальность несовершеннолетних в интернете. Об этом сообщает BBC.
TikTok сделает приватными аккаунты пользователей младше 16 летЕкатерина Кочкина
Новость дополняется.
«Мы надеемся вдохновить их на то, чтобы они играли активную роль и принимали обоснованные решения», — сказала глава отдела конфиденциальности TikTok Элейн Фокс.
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