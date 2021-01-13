Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

TikTok сделает приватными аккаунты пользователей младше 16 лет

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

У пользователей TikTok младше 16 лет будут автоматически установлены приватные аккаунты. Таким образом соцсеть решила повысить безопасность и конфиденциальность несовершеннолетних в интернете. Об этом сообщает BBC.

TikTok сделает приватными аккаунты пользователей младше 16 лет
«Мы надеемся вдохновить их на то, чтобы они играли активную роль и принимали обоснованные решения», — сказала глава отдела конфиденциальности TikTok Элейн Фокс.
Новость дополняется.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2021

Отраслевой акселератор госкорпорации «Росатом»

18 января 2021

Конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

25 января 2021

KAMAZ DIGITAL

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма