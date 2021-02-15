«Смысл сделки исчез»: продажа TikTok в США отменена

Китайская ByteDance отказалась от планов по продаже принадлежащего ей американского подразделения TikTok. Сделка обсуждалась с местным компаниям Oracle и Walmart. Решение об отмене связано с уходом Трампа с поста президента. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Сделка была запланирована для удовлетворения требований администрации Трампа. Но он ушел, и вместе с ним исчез смысл этой сделки», — рассказал источник издания.

Он добавил, что один из основателей Oracle был сторонником Трампа, и в ByteDance предполагали, что сотрудничество с ним могло бы помочь, если бывший президент был бы переизбран на новый срок.

Недавно газета The Wall Street Journal сообщала, что продажа американского бизнеса TikTok была отложена на неопределенный срок для ревизии новым президентом Джо Байденом мер по регулированию китайских технокомпаний.

Также отмечалось, что ByteDance начал искать новых партнеров для продолжения работы в США.

Напомним, что сделка по продаже TikTok американским компаниям потребовалась, так как, по мнению администрации Трампа, соцсеть представляла собой проблему для нацбезопасности страны.

Личные данные пользователей из США могут быть получены правительством Китая, заявлял в сентябре Трамп. TikTok, у которого более 100 млн пользователей в США, отрицал эти обвинения.

В середине сентября TikTok и американские власти подтвердили партнерство китайской компании с Oracle и Walmart. Ожидалось, что в США будет создана новая организация TikTok Global. 12,5% акций компании должен был получить Oracle, 7,5% — Walmart.

Фото: Unsplash