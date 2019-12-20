TikTok раскрыл данные по просмотрам видео в России

Платформа для создания и просмотра коротких мобильных видео TikTok подвела итоги 2019 года в России. В среднем за месяц пользователи просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео, рассказал журналистам представитель TikTok.

Сервис не раскрывает количество пользователей в России, но отмечает, что их число «растет каждый месяц».

В конце мая представитель компании сообщил, что в России число активных пользователей соцсети в месяц составляет 8 млн человек.

Самые популярные категории по просмотрам в России: юмор, еда, красота, животные, таланты, поп-культура.

TikTok представлен в 150 странах мира, в России соцсеть представлена с августа 2018 года.