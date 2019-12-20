Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

TikTok раскрыл данные по просмотрам видео в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Платформа для создания и просмотра коротких мобильных видео TikTok подвела итоги 2019 года в России. В среднем за месяц пользователи просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео, рассказал журналистам представитель TikTok.

TikTok раскрыл данные по просмотрам видео в России

Сервис не раскрывает количество пользователей в России, но отмечает, что их число «растет каждый месяц». 

В конце мая представитель компании сообщил, что в России число активных пользователей соцсети в месяц составляет 8 млн человек.

Самые популярные категории по просмотрам в России: юмор, еда, красота, животные, таланты,  поп-культура.

TikTok представлен в 150 странах мира, в России соцсеть представлена с августа 2018 года.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

20 декабря 2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

20.12.2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

23 — 25 декабря 2019

Kafka Streams для разработчиков

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ