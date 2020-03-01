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ВОЗ завела аккаунт в TikTok, чтобы бороться с фейками о коронавирусе

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала официальный аккаунт в приложении для создания коротких видео TikTok. The Verge пишет, что это было сделано в рамках кампании по борьбе с дезинформацией коронавирусе.

ВОЗ завела аккаунт в TikTok, чтобы бороться с фейками о коронавирусе

В первом опубликованном видео технический руководитель по профилактике и контролю инфекций ВОЗ Бенедетта Аллегранци перечисляет меры защиты от коронавируса и ссылается на официальный сайт организации.

Под видео организация написала, что они присоединяются к TikTok, чтобы оперативно доносить проверенные рекомендации.

Во втором видео доктор Эйприл Боллер описывает случаи, когда нужно носить защитную маску, и как правильно это делать.

В феврале этого года Facebook и Instagram решили своими силами бороться с распространением фейковых новостей о вирусе. Кроме того, компании начали блокировать рекламу, которая обещает излечение от коронавируса.

По данным на 29 февраля в мире зарегистрировано 85 тысяч случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Умерло более 2900 больных.

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