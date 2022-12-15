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«ТилТех Капитал» инвестировал 290 млн рублей в производителя женской одежды Noun

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский бренд и производитель женской одежды Noun привлек в общей сложности 290 млн рублей от инвестиционного фонда «ТилТех Капитал» основателя «ВкусВилла» Андрея Кривенко. Деньги пойдут на запуск франшизы для выхода в отдаленные регионы России, открытие склада, офиса в Москве и новых собственных магазинов.

«ТилТех Капитал» инвестировал 290 млн рублей в производителя женской одежды Noun

На открытие одной точки на 300-400 кв. м. понадобится примерно 5 млн рублей. Noun занимает часть площадок ушедших одежных марок, поэтому меньше тратит на ремонт, сообщают «Ведомости».

Преимущество Noun заключается в работе в нижнеценовом сегменте. На долю этого сегмента приходится более 2/3 спроса, а на фоне экономической ситуации в стране востребованность именно недорогой одежды будет только расти. 

При этом не все маленькие сети могут выстроить бизнес на 100-200 магазинов. С одной стороны такие компании могут занять значительную долю рынка, а с другой — инвестор может переоценить их возможность по быстрому росту.

Noun был основан Семеном Пименовым в 2018 году.  В 2021 г. выручка управляющей торговой маркой компании ООО «Модная розница» составила 194 млн рублей, а чистая прибыль – 4,7 млн рублей. Сейчас в сеть входит около 15 точек в Москве и регионах. 

Фото на обложке: Ko Backpacko / Shutterstock

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