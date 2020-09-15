«ТилТех Капитал» вновь инвестировал в бренд одежды Dorogobogato

Фонд «ТилТех Капитал» инвестировал в российский бренд одежды Dorogobogato , производящий капсульные коллекции женской одежды по концепции fast fashion. Сумма раунда составила 80 млн рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе фонда.

Привлеченный средства будут направлены на открытие магазинов в новых регионах, расширение ассортимента и наращивание мощностей производства.

Dorogobogato — это российский бренд и производитель одежды. Магазины бренда расположены в Южном федеральном округе — в Волгограде, Волжском, Краснодаре, Астрахани, Ростове-на-Дону и Сочи. Производство компании расположено в Волгограде.

Концепция fast fashion подразумевает быстрое обновление ассортимента несколько раз в месяц на основе гибкой реакции на спрос и обратной связи от покупателей. По данным компании, процесс разработки и отшива коллекции от идеи до магазина занимает 3-4 недели.

«Сейчас перед нами стоит задача наладить логистическую цепь в направлении Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, а затем охватить соседние города и регионы. Также мы планируем увеличить мощности для производства вязаных вещей, верхней одежды, запуска новых, технически более сложных товаров», — комментирует основатель Dorogobogato Семен Пименов.

Он добавил, что компания ежегодно растет на 30-50%. И новый раунд инвестиций поможет ускорить темпы роста.

Отмечается, что первые магазины в новых для стартапа регионах будут открыты до конца текущего года. К этому времени будут созданы 3-5 новых точек продаж, в том числе в Москве и Казани. В течение 2021 года будут открыты еще 15-20 магазинов.

К концу 2020 — началу 2021 года компания планирует запустить первую коллекцию детских вещей. Позже будет запущено производство мужской линии одежды. Кроме того, в ассортименте появится верхняя одежда.

Собственное вязальное производство будет создано в середине 2021. При этом бренд занимается поиском партнеров среди сторонних производств, чтобы с их помощью закрыть часть своих потребностей в оборудовании. Сейчас компания уже имеет несколько партнеров, которые производят одежду бренда на своих мощностях. С ними у бренда были выпущены пилотные партии одежды, включающие от 500 до 3000 вещей.

Также компания намерена зарегистрировать собственного поставщика тканей в Гонконге. Это обеспечит независимость от сторонних дистрибьюторов, создав полный цикл производства.

«Мы инвестируем в проекты и предпринимателей с современными управленческими практиками. У Dorogobogato работающая disrupt-модель, отличная динамика», — отмечает управляющий директор «ТилТех Капитал» Илья Кобяков.

Он также выразил готовность инвестировать в компанию в будущем.

По данным ЕГРИП, бренд Dorogobogato развивает ИП Пименов Семен Васильевич, который был зарегистрирован в июле 2009 года.

«Тилтех Капитал» — российский инвестфонд, основанный в 2017 году при поддержке компаний «Агама», «Вкусвилл» и «Химрар». Помимо Dorogobogato фонд уже инвестировал в клиники доказательной медицины доктора Фомина и детские клиники DocDeti, сервис по сбору и утилизации мусора «Убиратор», образовательный проект Mishka AI и другие проекты.

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